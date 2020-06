Tretorn öppnar på Väla. Bild: Tretorn

Tretorn nysatsar på butiker – öppnar på Väla

Uthyrning Tretorn gör en nysatsning på retail och butik, och väljer att göra den allra första etableringen på Väla. Tretorn ser Väla som ett strategiskt viktigt skyltfönster för att visa upp varumärket i en ny kanal. För Väla är etableringen ett kvitto på att handelsplatsens attraktionskraft är fortsatt mycket stark.

– I de tider vi lever under just nu är det mycket glädjande att kunna välkomna ett så starkt och klassiskt varumärke som Tretorn till Väla. Att det dessutom finns en historisk koppling till regionen och ett ursprung i Helsingborg känns extra roligt, och det tror jag att våra besökare kommer att sätta ett stort värde på. Tretorn är också ett företag som blickar framåt och som har ett hållbarhetstänk som genomsyrar hela produktionen, vilket också passar väl in i Välas eget miljö- och hållbarhetsarbete, säger Niklas Blonér, Välas centrumchef.



Det är många svenskar som bär Tretorn nära sina hjärtan, inte minst med tanke på varumärkets historiska koppling till svensk tennis och dess många framgångar genom åren. Det gör att Niklas Blonér sätter extra stort värde på Tretorns nyetablering och val av Väla som partner.

– Väla erbjuder en unik position på den regionala marknaden med ett utbud av flera internationellt starka butikskoncept, och där kommer Tretorn att passa in på ett väldigt bra sätt. Det här blir ju också en världspremiär för deras nya butikssatsning, som ska bli mycket spännande att följa på nära håll, säger han.



Den nya butiken öppnar under sommaren på Väla, nära Stora torget.

– Vi har saknat ett riktigt "brand home", där vi kan visa upp vilka vi är, vad vi står för och vilken resa vi har gjort de senaste åren. Dessutom ser vi en bra affärsmöjlighet med den nya butiken på Väla, som är en av Sveriges starkaste handelsplatser, kommenterar Magnus Månsson, vd på Tretorn, den nya butiksetableringen.

- Axel Ohlsson

