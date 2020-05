Olof Landgren. Bild: Bokoop

Trenum investerar i kooperativa hyresrätter i Nykvarn

Transaktioner Trenum köper ett projekt med kooperativa hyresrätter för unga i Nykvarn av det allmännyttiga bostadskooperativet Bokoop, som i sin tur har tecknat ett 25-årigt hyresavtal med Trenum och blockförhyr 145 yteffektiva lägenheter. Affären bedöms uppgå till ett totalt värde om cirka en kvarts miljard kronor.

Trenum ägs av AP3 och Balder och bostäderna uppförs i samarbetet med Betonmast Mälardalen.



– Tredje AP-fonden och Balder är tillsammans en mycket stark samarbetspartner. Det är glädjande att en så långsiktig, kompetent och erfaren aktör som Trenum ser att det går att kombinera en sund investering med låg risk och samtidigt göra en ovärderlig insats för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, säger Olof Landgren, ordförande Bokoop Kooperativ Hyresrättsförening.



– För oss är det i första hand en affärsmässigt sund investering med rimlig avkastning. Men det är samtidigt ett sätt för oss att vara med och driva utvecklingen i vår bransch och att bidra till en långsiktigt mer hållbar samhällsutveckling, säger Marcus Hansson, vd på Trenum.



Projektet kommer att söka investeringsstöd och avsikten är att landa under den hyresnivå som stöder kräver, en bra bit under 5 000 kronor per månad för en etta och strax över 9 000 kronor för en fyra.



Alla lägenheter kommer att upplåtas med förtur för unga vuxna och förmedlas via kommunala köer.



– Vi visar att det som verkar omöjligt går att göra – att bygga bra basbostäder med hyra som unga har råd med. Vi gör det genom att optimera och tänka nytt, för att kompensera för en marknad som i grunden inte fungerar, säger Olof Landgren.



Cushman & Wakefield har varit transaktionsrådgivare i affären. Advokatfirman Törngren Magnell har varit juridisk rådgivare åt Bokoop, Werks Advokater har varit legal rådgivare åt Trenum.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen