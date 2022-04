Diös hyr ut i centrala Luleå. Bild: Diös

Tre uthyrningar för Diös i Luleå

Uthyrning Diös tecknar avtal med Dagens Nyheter, Job Solution och Engineering Design Center (EDC) på attraktiva adresser i centrala Luleå.

Annons

Dagens Nyheter tar plats på Storgatan, mitt i centrala Luleå och ett stenkast från kvarteret Tjädern, där Diös planerar för ett levande kvarter med bostäder, kontor och urban service. Parallellt utvecklar Diös ett toppmodernt kontor till Job Solution på Kungsgatan – Job Solutions första etablering norr om Sundsvall som svar på de investeringar som just nu sker i Norra Sverige. EDC flyttar sin verksamhet till Varvsgatan där de fortsätter sin expansiva resa i större lokaler.



– Intresset för vår marknad är stor och genom att etablera sig i centrala Luleå säkerställer man en plats i händelsernas centrum. Idag är plats och sammanhang minst lika viktigt som rätt kontorslokaler, och vi är stolta över att kunna erbjuda våra hyresgäster båda delar. Vi är mycket glada över att inleda samarbeten med Dagens Nyheter, Job Solution och EDC och hälsar dem varmt välkomna till oss, säger Åsa Johansson, förvaltare, Diös Luleå.



– När vi tog beslutet att växa på den svenska marknaden kände vi snabbt att norra Sverige – och framför allt Luleå – var ett taktiskt val för vår nästa etablering. Vi ser fram emot att hjälpa företag att rekrytera den kompetens som behövs för att matcha den starka tillväxt som just nu sker i regionen.



Tillsammans med Diös skapar vi ett toppmodernt kontor som andas vårt varumärke i varje vrå, säger Marcus Isaksson, regionchef norr, Job Solution.

– Vi satsar för att bättre kunna bevaka hela Sverige, och vad passar bättre än att etablera en hub i staden som av många beskrivs som händelsernas centrum. De pågående miljardinvesteringarna bidrar till att Sveriges ögon just nu är riktade mot norra Sverige. Med lokal förankring kommer vi kunna erbjuda ett ännu vassare innehåll för rikspublik, säger Jonas Fröberg, chef för Dagens Nyheters redaktioner i Luleå och Umeå.



– Att etablera ett kontor i Luleå känns helt rätt. Det är en marknad som vi tror starkt på och ser stora möjligheter att växa i. Vi har tidigare arbetat med Norrbotten på distans och ser nu en stor fördel i att vara lokalt förankrad. Vi kan nu erbjuda projekt och projekteringsledning parallellt med design och konstruktion till kunder. I dessa lokaler kommer vi skapa en toppmodern arbetsmiljö. De anställda är vår viktigaste resurs så vi vill ge dem förutsättningar att trivas riktigt bra på jobbet, säger Tobias Vallin, platschef, EDC Norr.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen