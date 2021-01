Castellum har gjort tre uthyrningar i Stockholm. Bild: Castellum

Tre starka varumärken nya hyresgäster hos Castellum i Stockholm

Uthyrning Med hög aktivitet på både projekt och uthyrning fortsätter Castellum att ta andelar i Stockholmsregionen. Parallellt med utveckling i exempelvis Slakthusområdet, Hagastaden och Västra Kungsholmen har vi på kort tid kunnat hjälpa många företag till bättre lokaler.

Annons

– Min uppfattning är att marknaden trots pandemin tuffar på riktigt bra, säger Martin Bjöörn, VD för Castellum Region Stockholm Norr.



Det är nu snart fem år sedan Castellum samlade hela koncernen under samma varumärke och stärkte det lokala samarbetet med kunder och kommuner i Storstockholm. Sedan dess har Castellum etablerat sig som en allt tyngre aktör inom såväl kontor som logistik i regionen. Kunderna representerar vitt skilda verksamheter, här är tre aktuella exempel på kunder som Castellum kunnat erbjuda attraktiva lokaler:



Cabonline

Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 3 000 anslutna åkerier och cirka 5 700 taxibilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark med välkända varumärken som exempelvis TaxiKurir, TopCab, Taxi Skåne och Flygtaxi. Cabonline hyr kontor hos Castellum i Solna. "Vi valde Castellum för att det är att det är ett stort fastighetsbolag med tydlig hållbarhetsstrategi och gott rykte som borgar för nöjda hyresgäster", säger Magnus Klintbäck, VD på Cabonline Stockholm AB.

Fakta: Kontorslokaler om 4 511 kvm.



Elektroskandia

Sveriges ledande elteknikgrossist med mer än hundra års erfarenhet i sin bransch, och ingår i Sonepar-koncernen som är ett världens största elgrossistföretag. I höstas flyttade man in i nya lokaler i Bromma. "Mariehäll är ett expansivt område under utveckling och läget passar oss perfekt", säger Ove Hallingstam, säljchef för Elektroskandia i region Stockholm.

Fakta: Butikslokal om 1 000 kvm.



Arvato

Arvato Financial Solutions är den tredje största leverantören av integrerade finansiella tjänster i Europa, och levererar faktura- och inkassohantering med fokus på en optimerad kundresa. Hos Castellum på Torsgatan 30 (gamla Stockholm Vatten) vill man skapa en mötesplats snarare än ett traditionellt kontor. "Bra läge, bra utbud av faciliteter och stabil fastighetsägare – här ser vi fram emot en långsiktig relation", säger Andreas Johansson, facility manager på Arvato.

Fakta: Kontorslokaler om 390 kvm.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen