Fredrik Schlyter. Bild: Triano

Tre skånska byggare går ihop under nytt namn

Bolag Erlandsson Bygg i Syd, Göinge Bygg och Sawi går nu samman i ett bolag med namnet Triano Bygg.

– I dag börjar vi ett nytt kapitel i vår historia, när tre anrika byggbolag blir ett. Nu täcker vi hela Skåne med ett brett och attraktivt kunderbjudande, säger vd och huvudägare Fredrik Kamf Schlyter.



Det nya byggbolaget består av 196 medarbetare och omsätter cirka 800 miljoner kronor. Med kontor i Helsingborg, Malmö, Trelleborg, Ystad, Hässleholm, Kristianstad och Lund, täcker man in hela Skåne.



– Vår ambition är att vara det lokala, nära och trygga byggbolaget som jobbar ansvarsfullt och med god laganda, för att bygga värden till våra kunder, säger Fredrik Kamf Schlyter.



Triano Bygg erbjuder tjänster inom entreprenad, bostadsprojekt, byggservice samt exklusiva hem under konceptvarumärket Sawi Exclusive Homes by Triano.



Byggbolagets ambition är att sakta men säkert fortsätta växa i Skåne.



– Det är inget självändamål att växa, men när vi växer så är det bara med de allra bästa medarbetarna. Detta är en förutsättning i vår målsättning i att bli byggbranschens mest attraktiva arbetsgivare, säger Fredrik Kamf Schlyter.



Erlandsson Bygg i Syd har under de senaste åren blivit certifierad som A Great Place to Work och den standarden kommer Triano Bygg att behålla.



– Vi tror på långsiktighet, lokal närvaro och medarbetare med hög och bred kompetens. Tillsammans med trogna och nya kunder ska vi fortsätta bygga Skåne, säger Fredrik Kamf Schlyter.

- Nicklas Tollesson

