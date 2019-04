Tre nya hyresgäster i Sickla Front

Bild: Atrium Ljungberg

Publicerad den 25 April 2019

Sickla Front.

Uthyrning Sickla blir allt tydligare som arbetsplatsvarumärke i takt med att nya, växande företag flyttar in. Nyligen tecknade Atrium Ljungberg avtal med tre ytterligare hyresgäster i Sickla Front. Klarahill och Livihop flyttar in i maj, Secmaker har redan flyttat in.

Klarahill är Sveriges näst största begravningskedja och driver lokala begravningsbyråer över hela landet. I fokus står det personliga mötet och personliga begravningar. Tillsammans med dotterbolaget Verahill, som är experter på familjejuridik, flyttar huvudkontoret in på nästan 650 kvadratmeter.

– Vi ser fram emot flytten till ett helt nytt kontor i Sickla, säger Niklas Steenberg, vd på Klarahill. Vår flytt är omfattande men vi har god hjälp av Xtra och engagerade leverantörer.



Livihop är verksamma inom vård och omsorg och erbjuder tjänster inom personlig assistans för individer med olika funktionsvariation. Livihop har cirka tusen medarbetare över Sverige och flyttar in på cirka 450 kvadratmeter med sitt huvudkontor.



Secmaker utvecklar IT-säkerhetslösningar som skyddar information, system och data för över en miljon användare i Norden. Med sin kompetens inom säker inloggning och digital signering har företaget även samarbete med flera internationella IT-bolag. De hyr drygt 700 kvadratmeter i Sickla Front.

– Det är glädjande att så många företag väljer Sickla för sina nya kontorsetableringar. De blir grannar med etablerade globala företag som Atlas Copco, Epiroc, Intrum Justitia och Stora Enso, säger Camilla Waxin, Office Leasing Manager på Atrium Ljungberg.



Sickla Front omfattar tre byggnader om drygt 35 000 kvadratmeter uthyrbar yta och ligger där Hammarby Sjöstad möter Sickla. Två av byggnaderna invigdes i oktober 2018 då bland annat Domstolsverket, Yamaha och Vroom flyttade in.

