Tre Kronor på väg att köpa för 900 miljoner

Publicerad den 21 September 2018

tweet

Transaktioner Tre Kronor Property Investment har tecknat villkorat avtal om förvärv av 50 fastigheter med 43 matbutiker i Sverige till ett underliggande fastighetsvärde om 903 miljoner kronor. I samband med detta genomför Tre Kronor en till allmänheten riktad nyemission om högst 350 miljoner kronor.

Affären handlar om den så kallade GSS-portföljen. Affären sker genom bolagsförvärv av AEVS Grocery Stores Sweden AB, ett bolag som förvaltas av Brunswick Real Estate. är villkorat av att emissionen genomförs och att bolaget tillförs minst 325 miljoner kronor före emissionskostnader.



GSS-Portföljen utgörs av 50 fastigheter med 43 matbutiker i företrädesvis södra och mellersta Sverige, vilket överlappar väl med Tre Kronors nuvarande fastigheter. Idag är Systembolaget Tre Kronors största hyresgäst och efter förvärvet blir Ica den enskilt största hyresgästen.



Tre Kronors intjäningsförmåga stärks genom förvärvet. Efter förvärv av GSS-Portföljen beräknas Tre Kronors intjäningsförmåga (förvaltningsresultat före skatt) till cirka SEK 80 miljoner eller lägst SEK 9,3 per aktie vilket motsvarar cirka SEK 9,7 per aktie efter justering för kassa till projekt i befintligt bestånd. Efter bolagets initiala förvärv oktober 2017 var motsvarande beräknade intjäningsförmåga SEK 31 miljoner eller SEK 8,8 per aktie.



Förvärvet, som förutsätter att Emissionen genomförs, förväntas förbättra förutsättningarna för Tre Kronor att skapa aktieägarvärde och stärker Tre Kronors utdelningsförmåga. Efter förvärvet och Emissionen uppgår Tre Kronors eget kapital till cirka SEK 1 000 miljoner, och en bredare ägarbas förväntas skapa förutsättningar för en mer attraktiv och likvid aktie.



Teckningskursen i emissionen har fastställts av styrelsen till 107 kronor per aktie vilket motsvarar en rabatt om cirka 4,3 procent mot den volymviktade stängningskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North under 90 handelsdagar.



Catella är joint bookrunner tillsammans med ABG Sundal Collier. DNB Bank ASA filial Sverige är emissionsinstitut. Catella Corporate Finance Stockholm AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB är legal rådgivare till Tre Kronor i samband med Emissionen. Catella Property Asset Management AB sköter kommersiell och teknisk förvaltning åt Tre Kronor.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Brunswick Real Estate AB på Branschguiden Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare med ett erbjudande som omfattar kapitalförvaltning inom fastighetsinvesteringar och kreditfinansiering. Investeringsverksamheten omfattar ett brett utbud av strukturer i kommersiella fastigheter från separata investeringsmandat för stora institutioner och internationella aktörer till projektutveckling av bostäder. Kreditfinansieringsfonderna är inriktade på säkerställd finansiering av kommersiella fastigheter i Norden. Teamet omfattar ca 50 personer i Stockholm, Helsingfors och London. www.brunswickrealestate.com Läs mer om Brunswick Real Estate AB på Branschguiden

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

Balder och Serneke i oväntat samarbete Bolag Går in i gemensamt bolag – där den ene länge haft tungt intresse.

Därför mångmiljonköper Thagesson i SBB Bolag Lars Thagesson, operativ chef och vice vd på SBB sedan i vintras, har köpt en miljon aktier i egna bolaget. För Fastighetssverige berättar han varför han ser så ljust på framtiden – och hur ett enat SBB ska närma sig huvudlistan: "Äntligen samlade". Dingizian köper SBB-aktier för 100 miljoner

Annons

Stora Kontorsdagen

Ännu ett padelbakslag – riskerar straff Sverige En padelhall i Gävle åkte nyligen på en halv miljon kronor i vite efter att ha bedrivit verksamhet utan bygglov och därefter inte ha plockat undan utrustningen. Nu riskerar ännu en svensk padelanläggning ett straff om man inte följer kommunens direktiv. "Vill fälla oss på teknikaliteter" Sverige Hallen som bedriver verksamheten menar att det är ett "feltänk" från kommunen att hota med vite. För Fastighetssverige berättar hallchefen om kampen för att få behålla de två utomhusbanorna.

NP3 om nyförvärven: "Måste fylla på" Bolag För Fastighetssverige berättar Andreas Nelvig, vd på NP3 hur tankarna gick när man gjorde de senaste förvärven i Falun och Östersund – och hur man tänker kring framtiden efter bolagets största affär någonsin. NP3 miljardköper och föreslår nyemission Därför drog miljardaffären ut på tiden

Tre Kronor på väg att köpa för 900 miljoner Transaktioner Tre Kronor Property Investment har tecknat villkorat avtal om förvärv av 50 fastigheter med 43 matbutiker i Sverige till ett underliggande fastighetsvärde om 903 miljoner kronor. I samband med detta genomför Tre Kronor en till allmänheten riktad nyemission om högst 350 miljoner kronor.

Dingizian köper SBB-aktier för 100 miljoner Bolag Greg Dingizian sålde för några månader sedan alla sina aktier i Victoria Park. Nu väljer han att investera cirka 100 miljoner kronor i SBB. Därför mångmiljonköper Thagesson i SBB Därför sålde Dingizian

Hemsö säljer bostäderna i Nodhuset och påbörjar tredje etappen i Sandbyhov Transaktioner Hela detaljplanen för Sandbyhov i Norrköping har vunnit laga kraft och Hemsö påbörjar nu byggnationen av det så kallade Nodhuset. Det nya huset ska inrymma vårdlokaler för Region Östergötland samt 42 hyreslägenheter som Norrköpings kommunägda bostadsbolag, Hyresbostäder, köper för 108 miljoner kronor.

Heba uppdaterar finansiella nyckeltal Ekonomi/Finansiering Heba har beslutat att uppdatera sina riktmärken för finansiella nyckeltal.

Malmö skriver upp prognosen för bostadsbyggandet Bostäder 3 500 bostäder väntas börja byggas i Malmö under 2018. Det är en uppskrivning av prognosen med 500 bostäder.

Stendörren öppnar tredje Point-hus Bolag Stendörren lanserar sitt tredje Point-hus, den här gången innefattas ett område om tre fastigheter i Farsta.

Lidl bygger nytt i Torp Handel Lidl Sverige fortsätter expansionen i Sverige med målet 200 butiker 2020. Nu är det klart för Lidls slår öppnar en andra butik i Uddevalla – närmare bestämt i handelsområdet Torp. Lidl öppnar ny butik i Partille Serneke bygger nytt huvudkontor åt Lidl

Därför blev Arnhult störst i Castellum Ekonomi/Finansiering För Fastighetssverige berättar Rutger Arnhult om hur det är att vara största ägare i konkurrenten Castellum: "Lite kul". Klövern växer ytterligare i Tobin Fastighetsprofilernas udda investeringar

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg

Göteborgs digitala tvilling Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg Genom att skapa en digital tvilling ska stadsplaneringen för morgondagens intelligenta stad underlättas.

Hör mer på Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg den 14 november. Digitalisering Göteborg – boka in 14 november!

Förutspår ytterligare logistikboom i Sverige Teknik | PLAY Hur påverkas logistikfastigheten av den växande onlinehandeln, när är "the tipping point" och vad händer när Amazon kommer Sverige? Kevin Mofid, Head of Industrial Research på Savills, ger sin bild.

Engelbert säljer preferensaktier Bolag Oscar Engelbert har sålt preferensaktier i Oscar Properties för 70 miljoner kronor.

Riksbyggen köper av Skandia Fastigheter Transaktioner Skandia Fastigheter säljer ett kvarter med bostadsbyggrätt i Västra Hamnen i Malmö till Riksbyggen. Därmed får Masthusen 190 nya bostäder, som ska stå inflyttningsklara till våren 2022.