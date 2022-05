Hufvudstaden hyr ut i Bibliotekstan. Bild: Hufvudstaden

Träningskoncept öppnar hos Hufvudstaden

Uthyrning I höst öppnar ett helt nytt träningskoncept på Norrlandsgatan 10 i Stockholm. Ignite Training Hub blir en ny premiumanläggning med högintensiv gruppträning som specialitet. Träningsanläggningens lokaler utgör cirka 800 kvadratmeter på gatuplan i Hufvudstadens nyrenoverade fastighet belägen i korsningen Norrlandsgatan och Smålandsgatan.

Annons

Det nya konceptet Ignite Training Hub har grundats av Per Althini som tidigare utvecklat Metropolis gym med tre anläggningar; på Birger Jarlsgatan, i Kungliga tennishallen och i Åre.

– Vi ser fram emot att få träffa nya och gamla kunder i vårt träningscenter i Bibliotekstan. Vi har hämtat inspiration från gym i New York och London. Vår trendiga anläggning, kommer att utformas med italiensk design och fyllas med svensk kunskap och träningsexpertis, säger Per Althini, vd för Ignite Training Hub.



Den nya träningsanläggningen erbjuder högintensiva gruppträningspass i en urban väldesignad miljö. Anläggningen kommer även att erbjuda en cykelsal och en separat del med traditionell gymträning.

– Det känns väldigt roligt att vi från och med i höst även kan erbjuda våra kunder kvalitativ träning i olika former i direkt anslutning till deras lokaler. Ignite Training Hub kompletterar befintligt utbud väl och bidrar till att ytterligare stärka Hufvudstadens kunderbjudande samt Bibliotekstan som levande mötesplats mitt i city, säger Emanuel Westin, chef för affärsutveckling butik på Hufvudstaden.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen