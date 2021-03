Aqua. Bild: Skanska

Trafikverket hyr 6 000 kvadratmeter av Skanska

Uthyrning Tecknar hyresavtal i kontorshuset Aqua i Malmö.

Skanska har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Trafikverket om cirka 6 000 kvadratmeter i kontorshuset Aqua, som just nu byggs på Universitetsholmen i Malmö. Aqua är i och med denna uthyrning till cirka 70 procent uthyrt.



Trafikverket flyttar in efter sommaren 2022 och får i området tillgång till ett stort serviceutbud, utmärkta kommunikationer och närhet till natur och parkområden.



Kontorshuset Aqua ligger i Citadellsstaden på Universitetsholmen i Malmö, med ett fantastiskt läge alldeles intill kanalen och med Malmö C på bekvämt gångavstånd. Aqua är utformat för att uppmuntra till en hälsosam och hållbar livsstil för att både människor, företag och natur ska må bra. Därför hälsocertifieras Aqua enligt den internationella standarden WELL och hållbarhetscertifieras enligt certifieringssystemet LEED, högsta nivån.



I Aqua får varje kontor sin egen terrass anpassad för utomhusarbete. Aqua erbjuder generösa fönsterpartier, en grön innergård med sköna sittplatser och i området byggs dessutom en kanalpromenad, utmärkt för walk-and-talks, lunchpromenader och träningspass i utegymmet. På entréplan finns lokaler för publik verksamhet samt cykelhotell, duschar och omklädningsrum för att underlätta för hållbart resande.

