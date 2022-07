Tosito tecknar nytt hyresavtal i fastigheten Arken. Bild: Tosito

Tosito tecknar grönt hyresavtal i Jönköping

Uthyrning Fastighetsbolaget Tosito har skrivit hyreskontrakt med bolaget Ludvig & Co i Jönköping.

Kontorslokalen som ligger i fastigheten Arken är cirka 600 kvm och ligger på Hoppets Torg 5 i centrala Jönköping.



Hyreskontraktet är ett så kallat grönt hyreskontrakt, en del av Tositos hållbarhetspolicy.



– Vi är glada att flytta till nya lokaler som ligger centralt i Jönköping. Lokalerna är moderna vilket går i linje med våra arbetssätt och hur vi vill möta våra kunder. De öppnar möjligheter för att möta våra kunder på mer flexibla sätt, säger Sigfrid Antonsson Kontorschef på Ludvig & Co i Jönköping.



Kenneth Kling, Chef i Region Öst på Ludvig & Co, tillägger:



– Att som rådgivare finnas lokalt och nära är ett av våra kännetecken. Det ska vara lätt att komma till oss och man ska trivas. Att vi har ett grönt hyresavtal gör att vi både kan bidra till att utveckla företagandet och samtidigt bidra till en bättre miljö.



– Vi är väldigt glada över att Ludvig & Co har valt oss på Tosito som hyresvärd. De är ett härligt gäng som vi ser fram emot att lära känna mer och vi hoppas att de kommer att trivas i sina nya lokaler säger Tommy Fritz, VD Tosito

