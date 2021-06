Tosito ökar i Jönköping

Tosito köper i Vättersnäs. Bild: Tosito

Transaktioner Tosito utökar sitt fastighetsbestånd i Jönköping genom att köpa en industrifastighet i Vättersnäs av Västerhuset.

Tosito fortsätter att satsa i Jönköping. Fastighetsbolaget har nu köpt fastigheten Jönköping Utkastet 3 av Västerhuset. Fastigheten ligger i Vättersnäs i Jönköping. Fastigheten har en total uthyrningsbar area om 9 040 kvadratmeter med en tomtareal om 35 191 kvadratmeter. Industrifastigheten är fullt uthyrd med Holmgrens Bil som stark ankarhyresgäst.

– Efter att ha förvaltat och utvecklat denna fastighet under flera år så välkomnar vi med varm hand Tosito som ny ägare och ser fram emot att följa deras fortsatta resa med fastigheten. I samband med försäljningen blickar vi nu framåt och letar aktivt efter nya projekt och fastigheter i våra fokusområden, Jönköping och Skövde, för att fortsatt stärka vår position på den kommersiella marknaden, säger Björn Karlsson, vd för Västerhuset.

– Vi brinner för Jönköping och vill fortsätta att expandera i länet. Det känns kul att göra affär med Björn och Västerhuset som vi känner väl sedan tidigare. Fastigheten Utkastet 3 är en spännande byggnad med stor utvecklingspotential i flera olika inriktningar. Nu ser vi fram emot att börja förvalta fastigheten och lära känna dess hyresgäster, säger Tommy Fritz, vd för Tosito.



Newsec har varit säljarens rådgivare.

Newsec på Branschguiden

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning.



Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 1 700 medarbetare fördelade på samtliga sju marknader i Norden och Baltikum. Newsec har ca 370 miljarder kronor under förvaltning, tecknar årligen hyresavtal om ca 1,3 miljoner kvadratmeter, genomför transaktioner om ca 30 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av ca 1400 miljarder kronor. Tack vare st...

Läs mer om Newsec på Branschguiden