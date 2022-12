Disponentvillan.

Tosito hyr ut lokal i unika Disponentvillan i Jönköping

Uthyrning Tosito har skrivit hyreskontrakt med bolaget PacsOn i Jönköping. Kontorslokalen som ligger i fastigheten Disponentvillan är cirka 750 kvadratmeter och ligger i Munksjöområdet i centrala Jönköping. PacsOn flyttar in på hela övervåningen samt delar av disponentsvillans entréplan. På markplan finns sedan tidigare restaurangen Lyckta dörrar.

Bild: Wikimedia commons/Tosito

Tositos vd Tommy Fritz. Tositos vd Tommy Fritz.

Disponentvillan stod färdig 1892 åt delägaren till Munksjöpappersbruk Knut Ottonin och hans familj. Under Ottonins tid som ledare blev Munksjö Nordens största pappersbruk i sin kategori.

Lokalen renoveras i tidtypisk stil för att bevara charmen och historian i lokalen. PacsOn flyttar in 1 september 2023



– Vi ser fram emot att flytta in i denna unika och fina byggnad där vi kommer att trivas. Det blir en av höjdpunkterna under 2023 för oss på PacsOn AB och PacsOn Väst i Jönköping, säger Anders Dahl, VD PacsOn AB.



– Vi är väldigt glada över att PacsOn har valt oss på Tosito som hyresvärd. De flyttar till ett unikt hus med historiska och charmiga lokaler. Vi önskar dem stort lycka till i sina nya lokaler och varmt välkomna, säger Tommy Fritz, VD på Tosito.

