Tosito bygger nytt centrallager åt Trafikverket

Uthyrning Trafikverkets upphandling av nytt centrallager i Nässjö är klar. Det blir regionala fastighetsbolaget Tosito som får förtroendet. – Ett stort steg för Trafikverket både regionalt och nationellt, säger Trafikverkets avdelningschef Mats Karlsson.

I våras beslutade Trafikverket att utöka sitt centrallager i Nässjö. Samtidigt gick man ut med en hyresvärdsupphandling för det nya lagret. Nu står det klart att fastighetsbolaget Tosito har tilldelats det 15-åriga hyreskontraktet.



Trafikverkets nya centrallager kommer att uppföras öster om Nässjö kombiterminal, där järnvägen korsar riksväg 40. Det handlar om en totalyta på 68 000 kvadratmeter där själva lagerbyggnaden upptar 28 000 kvadratmeter och resterande yta blir utomhuslager. Byggnaden kommer också att rymma kontor för verksamhetens 70 medarbetare.

– Det här känns självklart mycket bra. Det är ett stort steg för verksamheten här på logistikavdelningen i Nässjö, men också för Trafikverket nationellt, i och med de satsningar som kommer att göras på järnvägen nu och i framtiden, säger Trafikverkets avdelningschef Mats Karlsson.



Läget vägg i vägg med Nässjö kombiterminal är strategiskt väl valt.

– Det var ett av urvalskriterierna när vi valde att gå vidare i Nässjö: det goda logistikläget med närhet till såväl järnväg som landsväg. För oss är det förstås naturligt att vilja öka transporterna på järnväg. Läget i Nässjö och närheten till kombiterminalen ger oss den möjligheten.



Kontraktet är nu undertecknat och byggstart planeras under år 2025.

– Vår plan är att flytta in under andra halvåret av 2026, uppger Mats Karlsson.



För Tosito är Trafikverkets nya centrallager en unik satsning.

– Vi har tidigare byggt logistikfastigheter på Stigamo och Torsvik men det här är Tositos största logistikprojekt hittills. Vi är jätteglada över att få genomföra det här projektet i Nässjö tillsammans med Trafikverket, säger Tositos vd Tommy Fritz, som lyfter fram fastighetens strategiska läge:

– Det är Trafikverkets bedömning att en etablering på den här platsen möter deras behov väldigt bra. När vi köpte den här tomten för ett par år sedan såg vi möjligheterna – men det här blev bättre än vad vi någonsin kunde drömma om. Det är en perfekt verksamhet för tomten och en hyresgäst som följer med oss in i framtiden.



Nässjö Näringslivs vd Claes Johansson ser affären som ytterligare en bekräftelse på Nässjös goda logistikläge och förmåga att attrahera investeringar.

– Vi är väldigt glada och tacksamma över att Trafikverket och Tosito tror på Nässjö. Det här handlar om ytterligare en tung investering i Nässjö som blir verklighet genom en god dialog mellan upphandlaren och, i det här fallet, en expansiv aktör. Allt i sann Nässjöanda. Att Trafikverket väljer att göra den här typen av strategisk och långsiktig investering innebär också att Nässjö behåller och stärker sin position som logistikcentrum under lång tid framöver.

