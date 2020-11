Stefan Berg. Bild: CBRE Global Investors

Torslanda köper – i Solna

Transaktioner Torslanda Property Investment gör sitt första förvärv utanför Torslanda.

Torslanda Property Investment förvärvar Kansliet 1 i Frösunda, Solna. Förvärvet sker genom bolagsförvärv och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 95 miljoner kronor.



Fastigheten är en kontorsfastighet i tre plan med en total uthyrningsbar area om 2 200 kvadratmeter med 14 tillhörande parkeringsplatser. Fastigheten är fullt uthyrd till Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) och den kvarvarande löptiden på hyresavtalet är fem år. Hyresintäkterna uppgår till 5,3 miljoner kronor per år.



Tillträdet är planerat till den 1 december 2020. Förvärvet finansieras initialt med befintlig likviditet. Säljare är Gelba Management AB.



Torslanda Property Investment grundades ursprungligen som ett enfastighetsbolag. Under 2019 förvärvades flera fastigheter i Torslanda i Göteborg och bolaget meddelade en ny strategisk inriktning syftandes till att bredda fastighetsportföljen. Förvärvet av Kansliet 1 är det första som genomförs i enlighet med den nya strategin.



Colliers International AB har agerat rådgivare i affären.



Stefan Berg, vd för Torslanda Property Investment:

– Fastigheten är fullt uthyrd till en mycket bra hyresgäst. Den har ett utmärkt läge i Frösunda en kort promenad från Solnas pendeltågsstation och Mall of Scandinavia. Förvärvet passar väl in i strategin att förvärva kontorsfastigheter med stabilt kassaflöde i bra lägen nära spårbunden trafik. Fastigheten blir bolagets första tillgång i Stockholm och adderar till bolagets redan starka kassaflöde.

