Stefan Berg, vd för Torslanda Property Investment. Bild: Catella/CBRE Global Investors

Torslanda köper i Nacka

Transaktioner Torslanda Property Investment har avtalat om förvärv av Nacka Sicklaön 145:16 från Serafim Fastigheter. Transaktionen genomförs som ett bolagsförvärv med ett underliggande fastighetsvärde om 60 miljoner kronor. Förvärvet finansieras med befintlig likviditet.

Fastigheten är belägen i Järla Sjöstad i Nacka och är bebyggd med kontorslokaler i tre plan med en uthyrningsbar area om 1 400 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd. Hyresintäkterna uppgår till 3,6 miljoner kronor per år. Hyresavtalens genomsnittliga löptid uppgår till åtta år. Tillträde kommer att ske den 1 april 2021.



TPI grundades ursprungligen som ett enfastighetsbolag. Under 2019 förvärvades fastigheter i Torslanda och bolaget meddelade en ny strategisk inriktning syftandes till att bredda fastighetsportföljen. Förvärvet av Nacka Sicklaön 145:16 är det andra förvärvet i enlighet med den nya strategin.

Fastigheten förvärvas från Serafim Fastigheter AB. Colliers International AB har varit TPI:s rådgivare.



Stefan Berg, vd för Torslanda Property Investment:

– Fastigheten kallas för "Pumphuset" då den ursprungligen uppfördes av De Laval för att testa pumpar med vattnet från Järlasjön. Industriarvet med tegelfasader, ljusinsläpp från stora fönster, högt i tak och mycket karaktär är väl bevarat. Fastigheten har ett utmärkt läge med närhet till spårbunden trafik och på sikt även tunnelbana. Fastigheten är fullt uthyrd på långa hyresavtal och passar utmärkt in i strategin att förvärva bra kontorsfastigheter med starka kassaflöden intill spårbunden trafik. Det är vårt andra förvärv i år efter förvärvet av Kansliet 1 i Solna.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen