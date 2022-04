Torslanda Property Investment sänker sin helårsprognos till följd av stigande räntor. Bild: Torslanda Property Investment

Torslanda justerar ner prognos

Bolag Stigande räntor leder till att Torslanda Property Investment sänker sin helårsprognos.

Q1-siffrorna:

• Hyresintäkterna uppgick till 52,1 (58,1) miljoner kronor.

• Förvaltningsresultatet uppgick till 33,4 (38,9) miljoner kronor motsvarande 0,59 (0,55) kronor per aktie.

• Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 243,9 (59,0) miljoner kronor och finansiella instrument med totalt 5,8 (2,6) miljoner kronor.

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 226,6 (79,7) miljoner kronor motsvarande 3,99 (1,13) kronor per aktie

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 17,3 (32,9) miljoner kronor motsvarande 0,30 (0,46) kronor per aktie. Kassaflödet påverkades av skattebetalning avseende beskattningsåret 2020 samt fastighetsförvärv.

• Nettouthyrningen för perioden uppgick till - 3 100 kvadratmeter men med oförändrad årshyra.

• Under perioden har bolaget tillträtt fastigheten Skogskarlen 2 i Solna omfattande 12 100 kvadratmeter uthyrningsbar area.



För 2022 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd uppgå till 140 miljoner kronor, motsvarande 2,46 kronor per aktie. Den tidigare prognosen uppgick till 145 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av bokslutskommunikén för 2021. Den lägre prognosen beror på högre räntor under återstoden av 2022.

