Tor Borg: Bostadsbyggandet är mitt i en normal konjunkturnedgång

Publicerad den 27 Maj 2019

Tor Borg.

Bygg/Arkitektur Analytikern Tor Borg kommenterar bostadsbyggandet utifrån SCB:s siffror för det första kvartalet.

Tor Borg är oberoende analytiker som jobbar i eget bolag men samarbetar med F&A Forecasting. Han har en bakgrund som bland annat nordisk analyschef på JLL och chefsekonom på SBAB. Han konstaterar:



– Antalet byggstarter var ungefär 13 400 under första kvartalet, i nivå med första kvartalet 2018. Givet att investeringsstödet (tillfälligt) tas bort i år så kunde man väntat sig att en del byggstarter tidigarelagts till slutet av 2018 och att utfallet för första kvartalet därför borde blivit lägre än vad det faktiskt blev. Vid säsongsjustering av siffrorna kan man också se en liten uppgång under det fjärde kvartalet, men (den säsongsrensade) nedgången i byggstarter under kvartal 1 är ändå ganska marginell.



– Antal färdiga bostäder var 12 750 under kvartalet, även det marginellt under fjolårets utfall. Dock en liten nedgång jämfört med sista kvartalet (justerat för normal säsongsvariation.



– Trots att sista kvartalet 2018 var väldigt starkt när det gäller bygglov (bygglov för mer än 20 000 bostäder beviljades) så bör antalet bygglov för första kvartalet landa på drygt 13 000 (givet normal eftersläpning i rapporteringen), i linje med utfallet för första kvartalet 2018. Det betyder att byggandet sannolikt kommer att rulla på i ungefär samma takt i närtid.



– Sammantaget ser siffrorna inte alls så katastrofala ut som man kunnat befara när man följer viss mediarapportering och lyssnar på vissa aktörer. Bostadsbyggandet har bromsat in men det är långt ifrån något ras, kanske bara en välbehövlig dämpning i en tidigare överhettad sektor.



Med hjälp av prognosverktyget Indicio, utvecklat av F&A Forecasting har Tor Borg satt ihop en prognos för bostadsbyggandet i en liten studie. Sammanfattningsvis:

– Bostadsbyggandet befinner sig mitt i en ganska normal konjunkturnedgång, totalt väntas bostadsinvesteringarna (nybyggnation+ROT) falla med 17% från början av 2018 till slutet av 2021 (hälften av nedgången är redan avklarad). Detta är i linje med nedgången 2011-12, men mindre än 2007-09 och betydligt mindre än 1992-1995.



– Räknat i påbörjade eller avslutade bostäder per år så väntas de landa på drygt 50 000 per år under de kommande 2-3 åren. Detta är visserligen en nedgång men innebär ändå att byggandet ligger väl över de nivåer det låg på innan 2015.



– Utvecklingen av hushållens inkomster, skulder och finansiella tillgångar är viktiga drivkrafter för bostadsbyggandet. Räntor, BNP-tillväxt och huspriser påverkar också, enligt våra modeller. Modellerna visar också att högre BNP-tillväxt eller lägre räntor, än väntat, skulle kunna vända nedgången tidigare än prognostiserat.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

