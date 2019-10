Tjoget-krögare till NK i Stockholm

NK på Hamngatan i Stockholm. Bild: Hufvudstaden

Uthyrning Förnyelsearbetet fortsätter på Nordiska Kompaniet och nu presenterar NK den nya restaurang och aperitivobaren Positano. Det är Joel Söderbäck, Andreas Bergman och Robert Rudinski från den hyllade restaurangen och baren Tjoget som ligger bakom satsningen. Positano öppnar på NK:s herrplan, Plan 2 i början av november.

– Med det nya konceptet fortsätter vi att satsa stort på mat och dryck. Vi är oerhört glada över att få arbeta med ett så inspirerande och framgångsrikt gäng som grundarna bakom Tjoget. Positano kommer att bli en mötesplats och ett vattenhål för NK:s kunder där man kan njuta av mat och dryck samt få uppleva en del av Italien inne på NK, säger Andreas Edström, varuhuschef Nordiska Kompaniet.



Nordiska Kompaniet grundades 1902 och är ett av Sveriges starkaste varumärken. NK-varuhuset i Stockholm invigdes 1915 och Hufvudstaden har ägt fastigheten och varumärket Nordiska Kompaniet sedan 1998.

