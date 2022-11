Einar Janson. Bild: Titania

Titanias resultat minskar under tredje kvartalet

Bolag Titania ökade intäkterna och driftnettot under det tredje kvartalet, men resultatet tyngs av orealiserade värdeförändringar.

Nettoomsättningen uppgick till 155,6 miljoner kronor (13,4) varav omsättning från försäljningen av fastigheten i Malibu, USA uppgick till 143,5 miljoner (0). Hyresintäkterna uppgick till 8 miljoner kronor (7).



Antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 266 (246).



Driftnettot uppgick till 5,7 miljoner kronor (4,8), en ökning med 18,8 procent mot föregående år.



Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -86,5 miljoner kronor (80,3).



Resultatet före skatt var -52,2 miljoner kronor (64,5). Resultat per aktie hamnade på -0,49 kronor (0,94).



Substansvärde per aktie låg på 12,63 kronor (9,17).



Titania beskriver läget med ökad inflation och oro i fastighetsmarknaden.



– En mängd bolag har lagt projekt på is med hänvisning till osäkra framtidsutsikter och antalet byggstarter har minskat drastiskt. Även om relativt få avslut har gjorts så är det tydligt att efterfrågan på både byggrätter och hyresbostäder är svagare nu än för ett år sedan, skriver vd Einar Janson i rapporten.



Titania har justerat ned sitt övervärde på byggrätter med i snitt 15 procent. Värderingen har gjorts av Novier, som är oberoende.



– Vi är i ett bra läge med bra kassa och beviljade, men ej utnyttjade, byggnadskreditiv för pågående projekt. Vi tycker att det är en spännande tid där vi ser stora möjligheter och så länge vi får ihop lönsamhetskalkyler och finansiering med de förutsättningar vi prognosticerar för framtida hyror så kommer vi att fortsätta att dra igång nya projekt. Om fler företag pausar projekt blir utbudet mindre när väl våra projekt är klara vilket bara är en fördel, skriver Janson.

