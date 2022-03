Claes Eliasson, vd Junior Living, Wojciech Wondell, projektchef Titania och Johan Engstrom, projektledare Junior Living.

Titania ger Junior Living uppdraget att bygga 226 bostäder och kommersiella lokaler i Täby Park

Bygg/Arkitektur Titania har tecknat ett totalentreprenadavtal med företaget Junior Living för uppförandet av 226 bostäder och kommersiella lokaler i Täby Park.

Fredagen den 18 februari togs det första spadtaget inför Titanias projekt i Täby Park. Titania skall här uppföra moderna och exklusiva lägenheter och stadsradhus.

– Det är roligt att kunna erbjuda invånarna i Täby en så spännande produkt som kommer stå färdig redan i slutet av nästa år, säger Wojciech Wondell, projektchef på Titania, som tillsammans med Nikan Ghahremani, vice VD på Titania och Johan Algernon, kommunalråd (M) i Täby Kommun, tog det första spadtaget.



Titania har valt Junior Living / MFH Bygg AB som totalentreprenör för projektet som ska uppföras med Junior Livings prefabricerade byggsystem. Junior Living har sin huvudverksamhet i Mälardalsregionen med producerande fabriker för lägenhetsmoduler i Kungsör och Söderhamn.

Produktionen av bostäder i fabrikerna kommer påbörjas under mars månad och med en kort byggtid om cirka 20 månader kommer inflyttning ske under senare delen av hösten 2023.



– Det är roligt att få möjlighet att bygga detta åt Titania som gjort ett fantastiskt bra jobb att ta fram och utveckla detta projekt. Täby Park är ett intressant område med en kundkrets som vi tror kommer att uppskatta våra ljusa, luftiga och ytsmarta lägenheter. Vi bygger i stort sett lägenheten färdig i någon av våra svenska fabriker och transporterar den till Täby för att lyfta in i byggnaden. En högkvalitativ produkt och ett effektivt byggsätt, säger Claes Eliasson, VD Junior Living.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

