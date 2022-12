Tillitsbutik öppnar i Göteborg Bild: Göteborg & Co

Tillitsbutik öppnar i centrala Göteborg

Uthyrning Den 7 december öppnar Göteborgs Stadsmission en butik med tillitskoncept på Kyrkogatan 23, mitt i centrala Göteborg, som en del av årets Julstad. Butikens koncept, som går ut på att kunderna själv bestämmer vilket pris de vill eller kan betala, ger fler möjligheten att handla julklappar.

– I en tid där alla inte har samma ekonomiska möjligheter och efterfrågan på second hand har ökat, känns det extra viktigt att skapa en välkomnande butik i jultider. Här ska alla ha råd att handla julklappar och saker till sig själva, säger Linus Bergström, verksamhetschef på Stadsmissionens second hand.



Samtidigt bidrar butiken till stadens utbud av hållbar shopping. Samarbetet mellan fastighetsägarna Vasakronan och Göteborgs Stadsmission tillgängliggör ett bra alternativ för en hållbar konsumtion, sett ur både ett socialt och ekonomiskt perspektiv, i ett cityläge där många människor rör sig.



– Storleken på din plånbok ska inte avgöra dina möjligheter att handla hållbart. Det här är en butik där alla får samma förutsättningar att handla, vilket känns extra viktigt i december och inför julen, säger Linus Bergström.



Förhoppningen är att detta blir en bestående plattform för att öka möjligheterna för göteborgarna att handla miljövänligt i form av återbruk och återanvänt.



– Stadsmissionens tillitsbutik är ett fint tillskott till årets Julstad. Det finns en allt större efterfråga att kunna handla mer hållbara julklappar och denna butik blir en bra komplettering till city i december, säger Jessica Westh affärsutvecklare på Göteborg & Co.

