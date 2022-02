Tilia köper, förutom Kvarnholmens centrum, Havrekvarnen på Kvarnholmen. Bild: Tilia

Tilia köper Kvarnholmens Centrum

Transaktioner Tilia, ägt av familjen Nordström, utökar sitt fastighetsbestånd i Stockholmsregionen genom förvärv av två fastigheter på Kvarnholmen i Nacka kommun.

Sicklaön 38:18, eller Kvarnholmens Centrum, färdigställdes 2018 och omfattar knappt 3 200 kvadratmeter uthyrbar area. Lokalerna är uthyrda till ett flertal hyresgäster, huvudsakligen till butiker, bageri, vårdcentral och lokaler för friskvård. Tillträde skedde 1 februari.



Sicklaön 38:15, eller Havrekvarnen, omfattar knappt 2 000 kvadratmeter uthyrbar area för kommersiella lokaler under produktion. Den ursprungliga byggnaden uppfördes 1928 som ett av de första exemplaren på funktionalistisk industriarkitektur i Sverige. Nu återuppförs hela byggnaden till ursprungligt skick, men anpassat till dagens moderna krav på kontor. Tillträde sker efter färdigställande, planerat till första kvartalet 2023.

Affären görs till ett underliggande fastighetsvärde om 235 miljoner kronor.



– Vi har under en längre tid utvärderat affärer i närförort, som ett komplement till vårt befintliga bestånd och närmare city än Kvarnholmen kommer man knappast. Här får vi ett starkt befintligt hyresflöde i centrumanläggningen, vars underlag kontinuerligt stärks i takt med nyproduktionen i området. Samtidigt är Havrekvarnen en spännande möjlighet till nyproduktion av historiska lokaler, som vi kommer att kunna erbjuda marknaden i ett unikt citynära läge, säger Håkan Engstam, vd på Tilia fastigheter.



Tilia Fastigheter AB är det fastighetsägande bolaget i Skirner-koncernen. Skirner är ett familjeföretag som ägs till lika delar av Inger, Olle och Johan Nordström.



Den historiska bakgrunden till Skirners verksamhet är att familjen på 1950-talet grundade arkitektföretaget FFNS, som efter 60 framgångsrika år har utvecklats till Europas ledande arkitekt- och teknikkonsultbolag som idag verkar under namnet Sweco. Familjen Nordström är via Skirner fortfarande huvudägare i Sweco AB.

