TIAA höjer – budkriget avslutat

Bolag T-C Storage Bidco höjer budet på 24 Storage till 76 kronor per aktie, och har köpt 92,38 procent av aktierna i bolaget. Därmed kan Shurgard inte kontra.

Teachers Insurance and Annuity Association of America har genom T-C Storage BidCo AB höjt sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i 24 Storage AB till 76 kronor per aktie och förlängt acceptfristen till den 13 december 2021. T-C Storage BidCo har samtidigt meddelat att de träffat ovillkorade avtal om köp av 92,38 procent av aktierna i 24 Storage.



Lenner & Partners anser i sin fairness opinion den 8 november 2021 att redan det ursprungliga erbjudandet om 62 kronor per aktie var skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i 24Storage.



Sedan la Shurgard ett konkurrerande bud om 72 kronor per aktie, men i och med att T-C Storage BidCo nu kontrollerar 92,38 procent av aktierna är budkriget över.



Det totala värdet uppgår nu till cirka 1 134 miljoner kronor.



De största ägarna som nu ingått försäljningsavtal:

Ernström Kapital AB – cirka 19,56 procent.

Staffan Persson (Swedia HighP AB, Swedia Capital AB och privat) – cirka 15,78 procent.

Fredrik Tilander (Realm AB) – 10,12 procent.

Michael Fogelberg – 9,12 procent.

Per Josefsson Invest – 6,70 procent.

