Thomas Jalde. Bild: Savills

Thomas Jalde till Savills

Karriär Savills förstärker affärsområdet Occupier Services med Thomas Jalde som närmast kommer från en tjänst som director inom Corporate Solutions på Colliers International.

Thomas Jalde har mångårig erfarenhet av hyresgästrådgivning och har, utöver sina 14 år hos Colliers, bland annat arbetat med uthyrning och förvaltning hos Wihlborgs (numera Fabege). Han är specialist inom strategisk rådgivning och hyresgästfrågor.



– Det är fantastiskt roligt att få in Thomas i teamet. Hans erfarenhet och kompetens är otroligt viktig för att utveckla våra affärer ytterligare och jag är säker på att han kommer att vara en stor tillgång för våra kunder. Dessutom känns det extra kul att kunna fortsätta växa i dessa annars så skakiga tider, säger Filip Lindmark, head of Occupier Services på Savills.



– Occupier Services är ett affärsområde vi satsar hårt på och det känns otroligt glädjande att kunna presentera denna stärkning av teamet med rekryteringen av Thomas. Vi ser fram emot att lägga i en ny växel till fördel för våra kunder, säger Jessica Gräsberg, head of Agency på Savills.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen