Therese Tegner ny Executive Vice President Human Resources på Skanska

Karriär Therese Tegner har utsetts till Executive Vice President Human Resources på Skanska. Hon tillträder sin nya roll den 1 april och blir samtidigt medlem av Skanskas koncernledning. Therese Tegner kommer närmast från positionen som Senior Vice President Skanska Financial Services på Skanska.

Tidigare har Therese Tegner haft olika roller inom Skanska Financial Services, bland annat som chef för Project Advisory och Guarantees & Insurances. Innan dess arbetade hon som Senior Associate på Archibald advokatbyrå samt som bolagsjurist på Swedfund International AB.



– Jag är mycket glad över att kunna välkomna Therese till koncernledningen. Hennes gedigna kunskap om Skanskas affär och hur den bygger på medarbetarna i fokus kommer vara avgörande för det fortsatta arbetet. Inte minst vad gäller att implementera vår uppdaterade affärsstrategi som gäller sedan årsskiftet. Therese erfarenhet som ledare kommer vara betydelsefull för att få med hela organisationen i det arbetet, säger Anders Danielsson, vd, Skanska.



– En av de många saker jag uppskattar med Skanska är att det är en organisation som sätter medarbetarna i centrum. Att nu få ansvara för det fortsatta koncernövergripande arbetet gällande just det känns oerhört inspirerande och viktigt. Vår fortsatta framgång ligger i en stark, levande värdedriven kultur, säger Therese Tegner, nytillträdd EVP Human Resources.



Therese efterträder Kirsi Mettälä som meddelat att hon önskar avsluta sin tjänst som Executive Vice President Human Resources.



– Jag vill verkligen tacka Kirsi för hennes betydande insatser. Hon har haft en central roll i att utveckla och implementera den strategi vi lanserade 2018 för att öka lönsamheten i alla verksamhetsområden. Hennes driv, kompetens och person kommer att vara saknad. Jag önskar henne all lycka till framöver, säger Anders Danielsson, vd, Skanska.



Samtidigt meddelar Skanska att Louise Hallqvist har utsetts till Senior Vice President Skanska Financial Services. Hon tillträder sin nya roll den 1 juni 2022.

