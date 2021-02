Kämpegatan 10 i Pagodenområdet. Bild: Bygg-Göta.

The Techno Creatives flyttar till Bygg-Götas kreativa hub

Uthyrning Tar plats i Pagodenområdet.

I en spektakulär vindsvåning på strax över 1300 kvadratmeter flyttar The Techno Creatives sitt kontor eller kanske bättre beskrivet som en studio. Med 4,5 meter i takhöjd passar både en stor scen, plats för events och klättervägg perfekt in i miljön.



Fastigheten, på Kämpegatan 10, som är K-märkt och tidigare varit produktionslokal för Vin & Sprit, genomgår en totalrenovering och står klar för inflyttning under April 2021. Huset är utformat i industriell stil och alla lokaler har kvar detaljer från det att huset byggdes.



Kämpegatan 10 är det sista huset i Pagodenområdet som nu omvandlas från industri och lager till moderna kontor med sin arkitektur och historia varsamt bevarad.



– The Techno Creatives är i en expansiv fas och vi utökar vårt erbjudande med fler scale ups och joint ventures med industrin. Vi hade behovet av en prime location och representativ lokal där Bygg-Götas hus på Kämpegatan är perfekt. Huset har en fantastisk historia och vi har tillsammans lyckats skapa en modern arbetsplats som är väldigt flexibel samtidigt som vi får elektroniklab, maker space, bar, gym och relax. Projekt och medarbetare kräver idag en helt ny nivå av komfort, inspiration men även prestanda., säger COO för The Techno Creatives och grundare, Emma Rozada



– Vi ser fram emot att etablera adressen Kämpegatan 10 som en naturlig mittpunkt i Göteborgs vibrerande industri och företagsliv. Vi bygger en kund-centrerad verksamhet i symbios med nya bolag mot industrin och ser vårt kontor som scenen och knutpunkten. Vi är här för att stanna, tillägger CEO och grundare Joel Rozada



I området byggs nu även en Padelbana, ett utomhusgym och en gårdsmiljö med uteservering, foodtrucks och små pergolas för utomhusarbete.



– Pagodenområdet är en egen liten oas där träning, välbefinnande, god mat och arkitektur står i centrum, säger Linda Neidert, uthyrningschef på Bygg-Göta.



– Vi är oerhört glada att The Techno Creatives valt att flytta in till området! Det har varit spännande att utforma lokalen tillsammans, där deras kreativitet och passion för att skapa något unikt men samtidigt hela tiden med en respekt för det gamla har gjort lokalen något utöver det vanliga.

