Heidi Wik, vd för Tessin Nordic Holding. Bild: Tessin Nordic Holding

Tessin säkrar en miljard kronor i institutionellt kapital

Bolag LCM Partners, en av Europas ledande kapitalförvaltare, går in med en miljard kronor via Tessins digitala investeringsplattform för fastighetsprojekt. För Tessin innebär det att kärnaffären kan fördubblas, samtidigt som fler fastighetsutvecklare får tillgång till kapital för att genomföra byggprojekt.

Tessin har under en längre tid arbetat för att få in mer institutionellt kapital via investeringsplattformen för att möta den starka efterfrågan från fastighetsutvecklare. Affären är den enskilt största någonsin för bolaget och skapar förutsättningar till en fördubbling av förmedlat kapital.

– Vi har en tydlig strategi att växa i kärnaffären och att addera nya produkter och tjänster. Efterfrågan är stor bland fastighetsutvecklare som kommer till oss med fler och större projekt. Att LCM Partners nu går in med en miljard kronor via vår plattform visar att vår strategi levererar resultat. Kapitalet skapar förutsättningar att leverera på strategin snabbare genom fler och större lån. Det innebär också att vi i ännu större utsträckning kan tillgodose behovet bland fastighetsutvecklare, vilket främjar tillväxt och bostadsbyggande, säger Heidi Wik, VD för Tessin Nordic Holding.



Samtidigt som aktiviteten på den svenska fastighetsmarknaden är hög drar sig bankerna alltmer tillbaka från finansieringen. Det institutionella kapitalet stärker Tessin som utmanare i branschen med en tydlig kvalitetsstämpel.

– Det är vår egenutvecklade plattform som skapar förutsättningar för en affär av den här storleken. Då den är skalbar klarar vi av att snabbt anpassa den efter större investeringar. Att passera fem miljarder i förmedlat kapital kommer nu att gå långt mycket snabbare än tidigare miljardvallar. Det ger oss möjlighet att tacka ja till större enskilda projekt där vi kan garantera finansieringen från början, det öppnar för att fler fastighetsutvecklare kan vända sig till oss och snabbt lösa sitt finansieringsbehov, fortsätter Heidi Wik.



Tessins kunskap och kompetens om den svenska fastighetsmarknaden lockar europeiska institutionella investerare. Tillsammans med en historisk avkastning på mellan nio och tio procent gör det bolaget till en attraktiv partner menar Heidi Wik:

– Svensk ekonomi är stark och det finns ett starkt intresse från internationella investerare att ta sig in på den svenska marknaden. Vi är i en mognadsfas och håller en hög kvalitet på vår verksamhet, att vi nu har lockat en miljard kronor i institutionellt kapital är en naturlig följd av det. Det är också ett tydligt bevis på att våra processer håller hög klass och att våra kreditförluster är låga i ett europeiskt perspektiv.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen