Terje Björsell ny vd i We Are Tomorrow

Bild: We Are Tomorrow

Publicerad den 25 Januari 2019

Terje Björsell

Karriär We Are Tomorrow, moderbolag för projektutvecklaren I Am Home och byggnadsentreprenören och hustillverkaren Sizes Works AB, har utsett Terje Björsell till ny vd.

Terje Björsell har gedigen erfarenhet av fastighetsbranschen, med bland annat 13 år som fondchef på Niam.



– Ambitionen är att We Are Tomorrow ska vara en ledande kraft för en förändring av hur stadsbyggande fungerar. Terje Björsell har en lång och djup erfarenhet av fastighetsbranschen och kommer som ny vd vara en viktig tillgång då vi kraftsamlar för att ge bästa förutsättningar för alla våra initiativ som bidrar till den förändringen, säger Niklas Andersson, grundare av och ordförande i We Are Tomorrow.



Terje Björsell har 20 års erfarenhet av fastighetsbranschen, bland annat från Niam där han som fondchef bidrog till att utveckla och driva dess core-plus strategi. Närmast har han varit vice vd i We Are Tomorrow och som sådan djupt engagerad i de nuvarande dotterbolagens expansion. Terje Björsell är född 1975 och är utbildad vid KTH.



– Jag ser framemot att bidra till framtidens städer där den moderna människans olika behov och livsglädje står i centrum och där vi är en viktig aktör för att skapa fler hållbara bostäder. Vår idé att hus ska tillverkas snarare än byggas kommer att i grunden förändra hur framtidens bostadsmiljöer och stadsrum växer fram. I am Homes innovativa och kostnadseffektiva projektutvecklingsmodell och Sizes unika industriella process för hustillverkning är exempel på hur vi gör detta möjligt i praktiken, säger Terje Björsell.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

