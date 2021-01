Terje Björsell, ny vd för I am home. Bild: Martin Palm/E/S-A arkitekter

Terje Björsell ny vd för I am home

Karriär Terje Björsell har utsetts till ny vd för I am home, som utvecklar flerbostadshus och samhällsfastigheter. Björsell har varit partner och vd i ägarbolaget We are Tomorrow i flera år.

– I am Home vill med sin projektutveckling vara en bidragande kraft i förändringen av normen av hur staden byggs. Terje Björsell med sin långa och omfattande erfarenhet av fastighetsbranschen kommer att vara en viktig tillgång när I am Home nu tar sats mot målet 1 000 bostäder byggstartade per år. Med de 1 723 lägenheter som nu byggs har ett av våra tidiga mål uppnåtts och med Terje är l am Home är mer än redo för nästa steg i planen, säger Niklas Andersson, grundare av och ordförande i I am Home.



Terje Björsell besitter 20 års erfarenhet av fastighetsbranschen, bland annat som mångårig medarbetare på Niam. Han är sedan tidigare delägare och styrelseledamot i I am Home och som sådan varit djupt engagerad i bolagets expansion och i relationer med våra kunder.



– Jag har haft förmånen att arbeta nära I am Home under flera år och sett hur bolaget visat stor förmåga att skapa bostadsmiljöer som uppskattas av boende, kommuner och av våra kunder, många av dem stora fastighetsägare med höga krav. Det är ett engagerat och kunnigt team som jag nu får förmånen att arbeta nära. Vi har tillsammans en tydlig ambition att växa, vi vill ge fler ett funktionellt boende och en enklare vardag. Det är något speciellt att få utveckla trivsamma hem och utveckla morgondagens stad.



Terje Björsell tillträdde som vd under januari 2021 och verkar från kontoret i Stockholm.

