Ted Matsson, ny vd på Archus Partner. Bild: Adam af Ekenstam

Ted Mattsson ny vd för Archus Partner

Bolag Styrelsen för Archus Partner AB har utsett Ted Mattsson som ny vd för Archus Partner AB och Ted blir därmed medlem i koncernledningen för Archus AB. Ted har sedan årsskiftet arbetat på Archus Partner i rollen som senior projektutvecklare.

– Jag är mycket glad över att ges möjligheten att fördjupa mitt samarbete med Ted nu när han kliver in i rollen som vd för Archus Partner. Ted kommer att få en viktig roll i att utvidga vår verksamhet i Stockholm och hans erfarenheter och nätverk kommer att vara en viktig del i vår fortsatta expansion. Ted har dessutom tidigare erfarenhet från ledningsarbete och kommer bli en viktig del i vidareutvecklingen av koncernen som helhet, säger Gustav Källén, koncernchef för Archus.



Ted Mattsson kommer senast från rådgivning i egen verksamhet och har dessförinnan tjugofem års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen med ledande befattningar inom bland annat Stendörren, Oscar Properties, Serneke samt som projektchef vid utvecklingen av Tele 2 Arena.

– Det känns inspirerande och energigivande att komma in i Archus Partner långsiktigt och även att få vara en del i den fortsatta expansionen av Archuskoncernen. Archus Partner har ett fantastiskt team på plats i Västerås och en stark marknadsposition i Mälardalen under ledning av Mikael Andersson, partner och medgrundare till Archus Partner. Jag ser fram emot den fortsatta utvecklingen tillsammans med Mikael, Gustav och alla medarbetare i Archus Partner, säger Ted Mattsson.



Ted Mattsson tillträdde rollen som vd den 1 september 2021. I samband med detta kliver även Mikael Andersson in i en ledningsroll med ansvar för teamet i Västerås.

- Susanna Sundström

susanna@fastighetssverige.se

Ämnen