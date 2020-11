Bild: TB-Gruppen.

TB-Gruppen tecknar hyresavtal

Bolag TB-Gruppen har tecknat hyresavtal med en ny restaurangoperatör som startar upp sin verksamhet under våren 2021 i Gallerian Storken, Alingsås.

TB-Gruppen har tecknat hyresavtal med en ny restaurangoperatör som startar upp sin verksamhet under våren 2021 i Gallerian Storken, Alingsås. Restaurangen kommer drivas under namnet Ohana och bakom satsningen står en erfaren konstellation med alingsåsaren Chris Borchardt i spetsen.



Uthyrningen är på drygt 700 kvadratmeter och inkluderar den tidigare restauranglokalen på Gallerians övre plan samt ytterligare en lokal i entréplan, som tillsammans kommer innehålla restaurang, café och nattklubb.



– Vi har fört dialog med Ohana under en tid och det känns väldigt roligt att nu kunna välkomna en ny restauranghyresgäst som vi tror mycket på, säger Ingvar Ivarsson, centrumchef på Gallerian Storken.



TB-Gruppen har en långsiktig syn på centrumhandeln i Alingsås och fortsätter att investera och nysatsa i den centralt belägna gallerian. Nyligen tecknades hyreskontrakt med Lokalen Alingsås Saluhall som expanderar sin verksamhet och flyttar in i Gallerian Storken, även de under våren 2021.



– Vi bygger långsiktigt och vill kunna erbjuda våra besökare en spännande och attraktiv mix av butiker och restauranger, säger Ingvar Ivarsson. Till våren kan vi förhoppningsvis lägga pandemin bakom oss och då kommer shopping och matupplevelser i den fysiska stadsmiljön att vara efterlängtat, konstaterar Ingvar Ivarsson.

