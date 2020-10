Lars Kylin, TB-Gruppen, och Stefan Larsson, Ann-Stin Thärnström och Curt Thärnström firar fastighetsöverlåtelsen efter fem års detaljplanearbete. Bild: TB-Gruppen

TB-Gruppen förvärvar 55 000 kvadratmeter mark i Knivsta för bostadsutveckling

Transaktioner TB-Gruppen har förvärvat fastigheten Vrå 1:64 i Alsike, Knivsta kommun. Tomtarean är på 55 500 kvadratmeter och här planeras cirka 135 bostäder.

Under fem år har TB-Gruppen i nära samarbete med Knivsta kommun arbetat för att planlägga fastigheten Vrå 1:64 för bostäder. Nu har detaljplanen, Lilla Brännkärrsskogen, vunnit laga kraft och köpet av fastigheten kunde fullbordas.

Inom fastigheten planerar TB-Gruppen att uppföra totalt 36 småhus samt ca 100 lägenheter med möjlighet till verksamhetslokaler i husens bottenvåningar. Förutom ny bebyggelse så kommer två tredjedelar av fastigheten att sparas som naturmark för rekreation och som ett viktigt grönstråk i Alsike. Gatorna runt området byggs om med breda gång- och cykelvägar och trädplanteringar.

– Det känns väldigt roligt att efter fem års planering och arbete med detaljplanen nu kunna tillträda fastigheten, säger Lars Kylin, vd på TB-Gruppen Bostad i Knivsta. Vi märker av ett stort intresse för bostäder i området och då känns det extra roligt att vi redan nu under hösten kan säljstarta det första bostadsprojektet under namnet Brf Skogshusen.



Säljare till fastigheten är Stefan Larsson samt Ann-Stin och Curt Thärnström.

- Axel Ohlsson

