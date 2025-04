Søstrene Grene öppnar flaggskeppsbutik på Götgatan. Bild: New Property

Tar över från Gina Tricot – öppnar flaggskeppsbutik

Uthyrning Søstrene Grene öppnar flaggskeppsbutik på Götgatan 30. Butiken är cirka 1 000 kvadratmeter fördelad på tre plan och kommer vara deras största i Sverige.

Den danska retailern Søstrene Grene tar över lokalen på Götgatspuckeln efter Gina Tricot, som flyttade ut i början av året efter att ha huserat på adressen sedan 2007.

– Vi är väldigt glada över att öppna en ny butik i vackra Stockholm och på en så framstående adress. Vi ser verkligen fram emot att bjuda in invånarna i denna underbara stad att utforska Anna och Claras värld, säger Mikkel Grene, Co-owner and Group CEO, Søstrene Grene.



Den snabbväxande aktören Søstrene Grene har funnits sedan 1973, och erbjuder ett brett utbud av produkter inom heminredning, kontorsmaterial, pyssel och accessoarer. Numera driver de närmare 300 butiker över hela världen, där detta blir deras sextonde butik i Sverige, och andra i Stockholms innerstad.



New Property har varit fastighetsägarens, Stockholm Västergötland 5 AB, rådgivare i uthyrningsprocessen. Lokalen är att betrakta som en av Södermalms mest attraktiva, och New Property uppger att intresset har varit stort under uthyrningsprocessen.

– Vi är glada att ha fått förtroendet att hyra ut denna fantastiska lokal. Det känns verkligen som att vi har lyckats matcha rätt hyresgäst med rätt lokal och fastighetsägare, Sebastian Pradilla, New Property.

Ämnen