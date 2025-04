Alströmergatan 22 i Stockholm. Bild: Novier

Tågoperatör till nya kontorslokaler i centrala Stockholm

Uthyrning Novier har tecknat ett avtal med Connecting Stockholm för kontorslokaler på fastigheten Skutan 19, Alströmergatan 22 på Kungsholmen, ett stenkast från Västermalmsgallerian. Lokalen omfattar cirka 760 kvadratmeter och tillträde sker under september 2025.

Tågoperatören Connecting Stockholm AB är från och med november 2025 ansvariga för driften av Stockholms tunnelbana inkluderat även trafikledning, körning, underhåll och kundservice. Lokalerna kommer att användas som en del av Connecting Stockholms operativa och administrativa verksamhet, i takt med att bolaget bygger upp sin närvaro i regionen. Etableringen på Alströmergatan, med sin närhet till SL:s huvudkontor, är ett viktigt steg i företagets uppdrag och långsiktiga expansion. Fastigheten som Connecting Stockholm AB flyttar in i ägs av Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv.

– Vi ser fram emot att snart flytta in i våra nya lokaler på Kungsholmen. Läget – med närhet till tunnelbanan, vår verksamhet och enkelheten att ta sig hit – passar oss bra, säger Matt Kinanen, vd på Connecting Stockholm AB.

– Uthyrningen till Connecting Stockholm ser vi som ett kvitto på att väl anpassade kontor i bra kommunikationslägen är attraktiva på dagens hyresmarknad. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete och att få stödja Connecting Stockholm i deras viktiga uppdrag som framtida operatör av Stockholms tunnelbanetrafik. Välkommen till Kungsholmen, säger Fredrik Lindén, Head of Leasing Property Asset Management på Novier.

