Sydsvenska Hem köper för 500 miljoner – Trianonduo blir storägare

Sydsvenska Hem köper för 500 miljoner – Trianonduo blir storägare

Transaktioner Sydsvenska Hem, noterat på Spotlight, har ingått avtal om förvärv av fastigheter i Skåne för 502 miljoner kronor och avser att justera tidigare föreslagen utdelning. Trianons storägare Olof Andersson och Briban Invest (Jan Barchan) är säljare och blir i samband med affären storägare i Sydsvenska Hem.

Sydsvenska Hem har ingått avtal om förvärv av bolagen Eurocorp No 2 Holding AB, Eurocorp Brågarp AB, AB Redaktören samt Angelicagruppen AB med ett samlat underliggande fastighetsvärde om cirka 502 miljoner kronor.



Fastigheterna har en samlad yta på cirka 50 000 kvadratmeter och förvärvet kommer finansieras genom en kvittningsemission av nästan 2,9 miljoner nya aktier i bolaget riktad till säljarna av ovanstående bolag. Emissionen innebär att bolaget tillförs cirka 319 miljoner kronor i eget kapital.



Emissionskursen uppgår till 110,22 kronor per aktie vilket motsvarar EPRA NAV för bolagets aktie per den 31 december 2020.



Fastigheterna är i huvudsak belägna i sydvästra Skåne och består av samhällsfastigheter, bostäder, handel, industri, kontor samt byggrätter med ett stort inslag av värdeskapande utvecklingsmöjligheter i fastighetsbeståndet. Samtliga fastigheter har värderats av Savills Sweden AB per den 31 december 2020. Köpeskillingen har beräknats med utgångspunkt från genomförda fastighetsvärderingar och eget kapital, vilket ger ett förvärvsvärde på 319 miljoner kronor för de förvärvade bolagen. Förvärvet tillför även bolaget en organisation för fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning.



Efter genomförandet av förvärven blir Olof Andersson Förvaltnings AB, Briban Invest AB, Cedelma AB, AB Lomma Tegelfabrik och Viola Tricolor AB stora aktieägare i bolaget tillsammans med nuvarande större ägare som Kantzow Holding AB, Johan von Kantzow och Johan Olofsson direkt och indirekt. Totalt kommer ovan nämnda ägare representera 69 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Transaktionen är villkorad av sedvanlig due diligence samt beslut av bolagsstämma med aktieägarna i bolaget. Ambitionen är att slutföra transaktionen under första halvåret 2021 med tillträde den 1 juli 2021.



Med anledning av förvärven kommer den föreslagna utdelningen för året att justeras från 7,60 kronor per aktie till 3,80 kronor per aktie, att utbetalas vid två tidpunkter under året med två lika stora delbetalningar om 1,9 kronor per aktie. Avstämningsdagar för betalning av utdelning föreslås bli den 19 april och 30 juni 2021.



Bolagets framtida verksamhet kommer genom förvärvet i större utsträckning ske genom värdeskapande fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling vilket medför att bolagets långsiktiga utdelningspolicy kommer att ses över.

