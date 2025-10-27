Swish flyttar till Fabege på Drottninggatan i Stockholm

Fabege och Swish har tecknat ett hyresavtal om drygt 1 200 kvadratmeter på Drottninggatan 29 i centrala Stockholm. Avtalet löper på fem år och tillträde planeras till våren 2026.

Fastigheten på Drottninggatan 29 uppfördes 1971 och ligger runt hörnet från Kulturhuset.

– Flytten ger oss precis de förutsättningar vi behöver för att fortsätta växa och utvecklas. Vi ser verkligen fram emot samarbetet med Fabege, säger Urban Höglund, vd på Swish.

Swish är en svensk mobilbetaltjänst som lanserades 2012 och som ägs av Getswish AB, som i sin tur ägs av sex stora banker i Sverige.

– Vi ser fram emot att välkomna Swish till Drottninggatan. Här får de ett toppmodernt kontor med närhet till service, kommunikationer och en trevlig kontorsmiljö mitt i hjärtat av Stockholm, säger Johanna Andersson, uthyrningschef Förvaltning på Fabege.