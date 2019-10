Swecos arkitekter presenterar en ny vision för ett växande Malmö. Bild: Sweco

Sweco vill se metro och nya öar i Malmö – presenterar framtidsvision

Bygg/Arkitektur Swecos arkitekter presenterar en ny vision för Malmö med förslag på hur staden ser ut om 25 år, med då en halv miljon invånare.

Istället för att staden växer genom att breda ut sig på värdefull åkermark ska Malmö satsa på en ringlinje såväl under som över markyta och knyta ihop flera stadsdelar. Även helt nya stadsdelar planeras in vilka bland annat kommer att förläggas på öar som byggs upp längs med kusten.



I Swecos vision om en ringlinje i Malmö ser man flera fördelar som gör att staden kan växa i den utsträckning man räknar med. Visionen visar en framtida stadsbyggnads- och kollektivtrafikidé där staden kan växa utan att använda sig av åkermarken. Projektet har även knutit an till en planerad Öresundstunnel.



– Vårt förslag bygger på att Malmö satsar på spårbunden kollektivtrafik för att klara av en storlek på en halv miljon invånare. Med en metro knyter vi ihop nya och existerande stadsdelar i Malmös ytterområden och andra delar av staden. Det kommer även underlätta resandet till exempel mot Köpenhamn och samtidigt minska bilresandet, säger Urban Skogmar, ansvarig arkitekt och stadsplanerare på Sweco.



I förslaget ingår att man anlägger nya stadsdelar längs metrolinjen på öar utanför Ribersborgsstranden där uppemot 30 000 personer ska kunna bo och arbeta. Öarna skulle sträcka sig från Västra hamnen till Ön en bit utanför Ribersborgsstranden och även kunna integreras som ett kustskydd vilket gör att man säkrar staden för en höjd havsnivå.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen