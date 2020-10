Sweco utvecklar ett "Silicon Valley" i Kina. Bild: Sweco

Sweco utvecklar ett “Silicon Valley" i södra Kina

Bygg/Arkitektur Sweco har fått i uppdrag att utveckla en ny High-Tech Park på ön Hainan i södra Kina. Området blir ett nytt landmärke för Kina och en föregångare inom innovation, hållbar design och teknik, som ska attrahera internationella tech-företag.

– Vi är såklart mycket stolta över att få möjlighet till att bidra med vår kompetens inom arkitektur och hållbar stadsutveckling i ett uppdrag som kommer påverka väldigt många människor under lång tid, säger Daan Cedergren tf vd för Sweco Sveriges arkitektverksamhet.



Sweco vann uppdraget i en internationell tävling, och projektet beräknas bli invigt under 2024. Swecos arkitekter utformar både planering och landskap, samt ritar alla byggnader inom området. Den totala byggnadsytan är 500 000 kvadratmeter.



– Detta är ett gigantiskt projekt, med extremt höga krav. Att genomföra det mitt under en pågående pandemi är en utmaning utöver det vanliga. Våra arkitekter har en integrerad och involverande planeringsprocess som ger unika hållbarhetsvärden. Samtidigt lär vi oss hela tiden av kinesernas effektivitet och utvecklingsambitioner, säger Daan Cedergren.



Uppdraget omfattar förutom en “Future Office Park" även byggnader för forskning och utveckling, bostäder, handel, skolor och ett sjukhus. Flera av Swecos kompetenser är involverade och närmare 100 arkitekter från Sweco arbetar i uppdraget.



– Sweco har arbetat med hållbara stadsutvecklingsprojekt i Kina under 20 år, och vi har varit ansvariga för många uppmärksammade stadsplaneringar runt om i landet. Att vi som i detta projekt har möjlighet att arbeta med helheten från planering till landskap, arkitektur och inredning känns extra roligt, säger Christer Stenmark, utlandschef för Sweco Sveriges arkitektverksamhet.



Uppdragsgivaren är Hainan Future Office Park Investment and Holding co, Ltd. Uppdraget uppgår till cirka 85–100 miljoner kronor i den första etappen.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

