Sweco skapar Digital Office

Bild: Gettyimages/Sweco

Publicerad den 22 Mars 2019

Sweco skapar ett Digital Office. Per Vidar Lundberg har rekryterats som digital affärsutvecklingschef.

Bolag Sweco satsar på att möta digitaliseringens möjligheter med ett nyinrättat Digital Office. Funktionen ska stötta Swecos digitaliseringsarbete i Sverige med syfte att utveckla såväl nya affärer som effektivare arbetssätt. I samband med satsningen har Sweco tillsatt två nya roller, en med fokus på affärsutveckling, kunder och marknad och en med fokus på verksamhetsutveckling.

För att leda affärsutvecklingsarbetet har Sweco rekryterat Per Vidar Lundberg som blir Head of Digital Business Development. Han har bland annat varit teknik- och utvecklingsdirektör för SVT, global chef för utbildningsföretaget Hyper Island och haft konsultuppdrag kring digitalisering och affärsutveckling för stora kunder på en internationell marknad.



För rollen som Head of Digital Transformation tillsätts Daniel Sandberg som tidigare arbetat som IT-chef på Sweco i Sverige.



– Digitaliseringen fortsätter att påverka hela vår bransch och våra kunders verksamheter. Med hjälp av ny teknik kan vi utveckla nya tjänster, nya kompetenser och högre effektivitet i våra arbetssätt – allt för att ge största möjliga nytta för våra kunder. Vår nya funktion Digital Office, under ledning av Per Vidar och Daniel, är en viktig del av den förändringsresa som pågår i Sweco, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.



– De som lyckas bäst med sina digitaliseringsprojekt är de som fokuserar på hur kundupplevelsen kan förbättras och sedan tar digitala verktyg till hjälp där det är relevant. Jag är övertygad om att Sweco med sitt hållbarhetsfokus och helhetsperspektiv kan åstadkomma vassa lösningar för såväl kunder som användare i en bransch där många digitala möjligheter ännu inte utforskats, och jag ser fram emot att vara med på den resan, säger Per Vidar Lundberg, tillträdande Head of Digital Business Development.



Daniel Sandberg har redan börjat sin nya roll och Per Vidar Lundberg börjar sin tjänst den 1 maj 2019.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

