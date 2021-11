Bild: Istock

Svenska Stålbyggen hyr ut i Järfälla

Uthyrning Svenska Stålbyggen har med hjälp av New Property hyrt ut 4 436 kvadratmeter lager med kontor på Bruttovägen 9 i Järfälla till en hyresnivå om cirka 1 350 kronor per kvadratmeter. Fastigheten är därmed fullt uthyrd.

Lokalen är de sista av totalt fyra lokaler i den nybyggda fastigheten Veddesta 2:87 som ligger i Järfälla industriområde. Hyresgästen tillträder lokalen till årsskiftet.



Hans Lindbohm, vid Svenska Stålbyggen, kommenterar uthyrningen:

– Fastigheten har nu fått fyra starka hyresgäster vars verksamheter kompletterar varandra på ett bra sätt. Vi ser fram emot att långsiktigt hjälpa hyresgäster med att utveckla sin verksamhet.



New Property var Svenska Stålbyggens rådgivare och Fredrik Leifland, vd på New Property, kommenterar uthyrningen:

– Det stora intresset för moderna lagerlokaler i närheten av Stockholm har ökat stadigt under pandemin och uthyrningen av hela denna fastighet är ett bra exempel på att efterfrågan är stor. På New Property ser vi likaså en fortsatt stor efterfrågan från investerare att förvärva denna typ av objekt.



Veddesta 2:87 omfattar totalt cirka 13 900 kvadratmeter uthyrbar area med 11,7 meter i takhöjd och generösa rangerytor.

