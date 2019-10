Daniel Massot. Bild: Svenska Hus

Svenska Hus tar nytt helhetsgrepp i centrala Malmö

Bygg/Arkitektur Svenska Hus tar ett helhetsgrepp om fastigheten K6 på Kungsgatan 6 i Malmö. I planerna finns, förutom sex våningsplan av kontorsyta, en välkomnande bottenvåning som ska fungera som mötesplats med gemensamma ytor, café och restaurang.

– Huset har funnits sedan 1991 och efter att en större hyresgäst flyttat ut tar vi nu ett helhetsgrepp och gör en ordentlig renovering och make-over. Vi behåller den karaktäristiska arkitekturen på utsidan men på insidan öppnar vi upp och gör helt nytt. Vi ser över och byter ut all teknik som värme, ventilation och belysning för att få huset i absoluta toppskick, säger regionchef Ivana Stankovic, region Skåne, Svenska Hus.



Huset K6 byggdes som en mycket traditionell kontorsfastighet. En relativt sluten byggnad där exempelvis atriumgården endast fanns till för ett ökat ljusinsläpp. Att använda den till något annat var inte aktuellt. När nu K6 byggs tänker man helt tvärtom och mycket av det unika med huset står att finna just i bottenplan och atriumgården som ska bjuda in till nätverkande och möten.



– Det här blir en fastighet med mycket stor attraktionskraft – dels för att den har det ideala läget mitt i stan, dels för att det blir ett spännande hus att ha sin framtida arbetsplats i. Den fantastiska atriumgården ger utrymme för spontana möten och nätverkande. Hela bottenvåningen blir en öppen, välkomnande miljö med service och gemensamma ytor, säger Ivana Stankovic.



Renoveringen av K6 påbörjas i oktober 2019 men redan nu är cirka 4 000 kvadratmeter av de totalt 11 500 kvadratmeter uthyrda. Några hyresgäster har funnits med i huset sedan tidigare, några är helt nya och dessutom har Svenska Hus flyttat sitt eget kontor till en i förväg helt nyrenoverad lokal. Helt klart ska huset vara i mars 2020.



– Vårt mål är att skapa framtidens kontor i fastigheten K6. Det är ett intressant omvandlingsprojekt mitt i Malmö som tar sin början nu i oktober och vi ser redan nu en efterfrågan på lokalerna i fastigheten. För Svenska Hus innebär investeringen att vi stärker vår närvaro och position i Öresundsregionen, säger Daniel Massot, vd på Svenska Hus.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

