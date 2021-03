Thomas Holm. Bild: Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter tecknar mångårigt hyresavtal med Axfood

Uthyrning Tecknar hyresavtal om 2 400 kvadratmeter i Skövde.

Svenska Handelsfastigheter tecknar ett mångårigt hyresavtal med Axfood Snabbgross avseende en nyproducerad fastighet i Stallsiken handelsområde i Skövde. Avtalet gäller cirka 2 400 kvadratmeter med beräknad öppning under våren 2022.



Hyresavtalet avser lokaler i en nyproducerad fastighet som Svenska Handelsfastigheter färdigställer under 2021. I och med etableringen av Axfood Snabbgross är fastigheten fullt uthyrd. Handelsplatsen inrymmer också en 8 200 kvadratmeter stor EKO-butik som öppnar under hösten 2021.



– Vi är väldigt glada att kunna stärka vårt befintliga samarbete med Axfood genom uthyrningen i Stallsiken, säger Thomas Holm, vice vd på Svenska Handelsfastigheter.



– Det känns kul att vi fortsätter expandera vårt nya och spännande koncept till ytterligare en ort i landet. Skövde är en tillväxtkommun vilket gör det till en intressant marknad för vårt nya koncept. Dessutom har det varit en vit fläck på kartan för vår grossistverksamhet mot restauranger, och med butiken, i ett attraktivt handelsområde, kan vi därmed täcka in ett helt nytt upptagningsområde med vårt starka helhetserbjudande med högkvalitativa råvaror till riktigt bra priser, säger Jonas Strandberg, Driftchef, Snabbgross.



Svenska Handelsfastigheter har sedan tidigare ett samarbete med Axfood gällande deras koncept Willys, Hemköp och Tempo på olika orter i landet. Detta hyresavtal utgör det första med Axfoods koncept Snabbgross.

