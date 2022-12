Låg framtidstro för handeln, enligt Svensk Handels Handelsbarometer för december. Bild: Svensk Handel

Svensk Handel: Butikshandlarnas framtidsförväntningar sjunker trots stundande jultider

Handel Julhandel till trots fortsätter de pessimistiska vindarna att blåsa kallt inom stora delar av handeln. Framtidstron är på den lägsta nivån sedan andra kvartalet 2020, då pandemin höll handeln i ett järngrepp. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer för december.

Bild: Svensk Handel

Det är nionde månaden i rad som Framtidsindikatorerna inom samtliga segment befinner sig under det neutrala värdet 100. Det innebär att handlarna inom detaljhandeln, e-handeln och partihandeln fortsatt ser negativt på kommande tre månader utifrån försäljning, antalet anställda och lönsamhet.

– Handeln är en bransch mitt i stormens öga. Att framtidsutsikterna befinner sig på nästan samma nivå som under pandemins värsta faseri ser att antalet varsel inom handeln fortsätter att öka, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.



E-handeln står för månadens ljusglimt där framtidstron ökade med 3,6 enheter, vilket resulterar i ett indikatorvärde på 85,4. En förklaring är den extraskjuts som Black Friday medförde. Framtidsutsikterna för kommande tre månader är dock fortsatt negativa. Jämfört med föregående år har Framtidsindikatorn för E-handeln minskat med hela 29,8 enheter.

– Det varit ett tufft år för stora delar av e-handeln. Det är förstås glädjande att Black Friday medfört en viss uppgång och vi hoppas nu att detta momentum kvarstår under hela julhandeln så att vi förhoppningsvis får se positiva siffror även i januari månads mätning, säger Sofia Larsen.



Den dystra trenden för partihandeln håller fortsatt i sig. Med en minskning på 3,6 enheter landar Indikatorvärdet i december på 74,3. Det är det lägsta värde som någonsin observerats sedan mätningen startade i januari 2021. Partihandeln drabbas hårt av det försämrade ekonomiska läget och de höjda elpriserna.

– Vi är kritiska till att det fortfarande är tyst från regeringen i frågan kring när elpriskompensation kommer att betalas ut. Det är en brinnande fråga för många av våra medlemmar i elprisområde 3 och 4, och som kan vara skillnaden mellan om man kan fortsätta driva sitt handelsföretag eller måste bomma igen, avslutar Sofia Larsen.

