Sven-Olof Johanssons syn på marknadsläget och Göteborg

Publicerad den 28 Juni 2018

Lokalmarknadsdagen Sven-Olof Johansson, Fastpartners vd och grundare och en av fastighetsmarknadens största profiler, kommer till anrika Lokalmarknadsdagen i Göteborg den 30 augusti.

Sven-Olof Johansson har under sin långa karriär varit djupt nere på botten och högst upp i toppen. De senaste åren har hans Fastpartner vuxit i Göteborg. Finans- och fastighetsprofilen Sven-Olof Johansson delar med sig av sina erfarenheter och ger sin syn på dagens fastighetsmarknad – i Sverige och Göteborg – på Elite Park Avenue Hotel den 30 augusti.



Lokalmarknadsdagen är en viktig mötesplats och arena, kanske årets självklaraste, för Göteborgs fastighetsbransch. Här blir man uppdaterad på fastighetsmarknadens centrala trender samtidigt som man knyter nya affärskontakter.



Business Region Göteborg arrangerar Lokalmarknadsdagen tillsammans med Fastighetssverige och Lokalnytt.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

