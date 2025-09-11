Sven-Olof Johansson tankar över en miljon aktier i Fastpartner

Fastpartners grundare och vd Sven-Olof Johansson har köpt cirka 1,2 miljoner aktier för omkring 56,2 miljoner kronor i bolaget.

Köpet skedde till kursen 45:10 kronor per aktie och framgår av Finansinspektionens insynsrapportering.

Efter affären har Sven-Olof Johansson totalt omkring 142 miljoner aktier i Fastpartner, motsvarande 71,6 procent av kapitalet och 74,3 procent av rösterna.

Länsförsäkringar fonder och Familjen Kamprads Stiftelse är tvåa och trea i ägarlistan men äger mindre andelar runt 2,50 procent av kapitalet.