Sven-Olof Johansson tankar över en miljon aktier i Fastpartner

Sven-Olof Johansson, vd Fastpartner. Bild: Fastpartner
Av: Redaktionen

Fastpartners grundare och vd Sven-Olof Johansson har köpt cirka 1,2 miljoner aktier för omkring 56,2 miljoner kronor i bolaget.

Köpet skedde till kursen 45:10 kronor per aktie och framgår av Finansinspektionens insynsrapportering.

Efter affären har Sven-Olof Johansson totalt omkring 142 miljoner aktier i Fastpartner, motsvarande 71,6 procent av kapitalet och 74,3 procent av rösterna.

Länsförsäkringar fonder och Familjen Kamprads Stiftelse är tvåa och trea i ägarlistan men äger mindre andelar runt 2,50 procent av kapitalet.

Fastpartner äger och förvaltar fastigheter i Sveriges största befolkningscentrum, Stockholm och Mälardalen från Gävle till Norrköping, Göteborg, Malmö och Uppsala. På dessa orter förvaltar och utvecklar vi våra fastigheter i nära dialog med våra hyresgäster för att skapa effektiva verksamhetslokaler, och en långsiktig positiv och hållbar utveckling av stadsrummet. I våra fastigheter finns några av Sveriges ledande och största industribolag. Där finns också unga entreprenörer med nystartade bolag som lägger grunden till morgondagens näringsliv i Sverige. Dessutom finns det många typer av samhällsservice i våra lokaler som äldreboende, skolor, statliga & kommunala förvaltningar och vårdinrättningar – verksamheter som håller hjulen rullande i det svenska samhället. Fastpartner har sitt ursprung i ett bolag som bildades 1987 med ägare som ICA, Skandia och Skanska m.fl., då under namnet Fastighetspartner NF AB. En stor del av fastigheterna fanns då i Gävle. År 1994 börsnoterades bolaget, som idag finns listat på Nasdaq Nordic Large Cap. År 1996 gick bolaget samman med det tidigare noterade Fastighetsaktiebolaget Landeriet. Efter sammanslagningen följde en genomgripande renodlingsprocess under ett par år, och år 2000 bytte företaget namn till det numera välbekanta Fastpartner AB.
