Bild: Istock

Sveaviken utökar med fler bostadsbyggrätter i Vallentuna

Transaktioner Sveaviken Bostad har den 14 april genom bolagsaffär förvärvat och tillträtt fastigheten Vallentuna Rickeby 1:149 i Vallentuna Centrum. Fastigheten inrymmer byggrätter för bostäder inom detaljplanen Gamla Polishuset, i vilken Sveaviken tidigare erhållit en markanvisning för uppförande av 37 studenthyreslägenheter på fastigheten Vallentuna Prästgård 1:49.

Med detta kompletterande förvärv av grannfastigheten inom samma detaljplan kommer Sveaviken Bostad att tillföra totalt cirka 75 bostäder upplåtna med hyresrätt till Vallentuna Centrum.



Sedan vinsten i markanvisningstävlingen 2019 med tävlingsbidraget "Studenternas bästa hem" har Sveaviken Bostad i nära samråd med Vallentuna kommun arbetat med detaljplanen, som väntas vinna laga kraft i maj 2021. Produktionsstart av bostäder på båda fastigheterna planeras under andra halvåret 2021, med inflyttning under 2022. Bostäderna blir klimatsmarta, välplanerade och kommer att erbjudas till förmånliga hyror. Läget i Vallentuna Centrum är utmärkt, med närhet till all tänkbar närservice och kommunikationer såväl som grönområden.

– Det känns roligt att få komplettera vårt fina studentprojekt med fler hyresrätter av hög kvalitet tvärs över gatan. Vi ser fram emot att ta vårt goda samarbete med kommunen i mål och påbörja byggnationen, kommenterar Carl Saidac, COO Sveaviken Bostad.



Överenskommet fastighetsvärde för Vallentuna Rickeby 1:149 uppgår till 15,75 miljoner kronor. Säljer gör Cato Bovi AB och Orkesta Lundby Holding AB. Walthon Advokater har agerat legal rådgivare åt köparen.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen