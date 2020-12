Pär Thomaeus. Bild: Sveaviken

Sveaviken gör dubbla affärer i Enköping

Transaktioner Sveaviken köper av Coeli och inleder samarbete med Sveafastigheter och köper av Brincks.

Sveaviken Bostad AB har, genom det helägda dotterbolaget Sveaviken Holding 2 AB, avtalat om att förvärva fastigheterna Enköping Lillsidan 6:1, 5:3 och 5:4 som är centralt belägna i Enköping. Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas uppgå till 95 miljoner kronor och fastställs vid lagakraftvunnen detaljplan. Tillträde är villkorat av att detaljplanen för fastigheterna vinner laga kraft vilket förväntas ske under första halvåret 2021. Säljer gör Coeli Holding Fastighet 1 AB.



Fastigheterna har ett mycket attraktivt läge med närhet till Enköpings centrum och i direkt anslutning till en ny Icabutik. Planarbete pågår för utveckling av cirka 300 bostäder samt förskola med 6 avdelningar. Byggstart förväntas ske under andra halvåret 2021. Det centrala läget samt närheten till grönska och den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i centrala Enköping skapar goda förutsättningar för ett attraktivt bostadsområde.



– Vi är mycket glada över förvärvet av dessa fastigheter som vi ser fram emot att utveckla och förvalta långsiktigt. Läget i Enköping är mycket bra och vi ser fram emot att etablera oss i Sveriges närmaste stad. Just i detta fall känns det extra roligt när vi får möjlighet att tillföra kvaliteter på en plats som har stor potential. Vi är också glada över att inom en snar framtid kunna erbjuda Enköpingsborna nya kvadratsmarta bostäder med hög standard och en tilltalande arkitektur, säger Pär Thomaeus, grundare och vd på Sveaviken Bostad.



– Coeli har utvecklat ett fantastiskt projekt i Enköping, i ett bra samarbete med kommunen. Vi är glada över att projektet nu övergår till en långsiktig och kvalitetsmedveten fastighetsutvecklare som färdigställer bostäderna. Det har varit viktigt för Coeli att hitta en fastighetsutvecklare som delar och kan genomföra Coelis och kommunens vision, säger Mikael Larsson, vd och grundare, Coeli.



Affär nr 2:

Sveaviken Bostad och Nordsten Fastigheter, del av Sveafastigheter, har genom ett gemensamägt nyskapat bolag avtalat om att förvärva fastigheterna Enköping Romberga 22:1 och 22:4. Fastigheterna inrymmer idag butiker, industri, kontor och lager. Detaljplan som medger drygt 20 000 kvadratmeter bostäder väntas gå ut på samråd under mitten av 2021.



Nordsten Fastigheter, del av Sveafastigheter, och Sveaviken Bostad har genom ett gemensamägt nyskapat bolag avtalat om att förvärva fastigheterna Enköping Romberga 22:1 och 22:4. Fastigheterna inrymmer idag butiker, industri, kontor och lager. Detaljplan som medger drygt 20 000 kvm bostäder väntas gå ut på samråd under mitten av 2021.



Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 42,5 miljoner kronor. Tilläggsköpeskilling tillkommer vid lagakraftvunnen detaljplan för bostäder på fastigheten. Säljer gör Brincks Fastigheter AB, som länge ägt och förvaltat fastigheterna i Romberga.



Fastigheterna ligger centralt och strategiskt, precis invid Enköping Station. Bostadskvarteren planeras bli en del av det spännande stadsutvecklingsområdet Myran, som deltagit i arkitekttävlingen Europan. Visionen är att Romberga, i den södra delen av Myran, kommer att utgöra en välkomnande entré till Enköping.



– Vi tror starkt på Enköping som en framtidsstad och vill gärna bidra positivt till stadsutvecklingen här. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Enköpings kommun och att tillsammans framdriva en detaljplan för nya attraktiva och hållbara bostadskvarter i ett av Enköpings bästa lägen. Förvärvet känns extra roligt då vi ser mycket fram emot att inleda ett samarbete med Sveafastigheter, säger Pär Thomaeus, grundare och vd på Sveaviken Bostad.



– Vi ser fram emot att inleda samarbetet med Sveaviken Bostad med förhoppning om att utveckla ännu fler hållbara och stationsnära bostäder i "Sveriges närmaste stad" – Enköping", säger Arnold Rosén, grundare och vd på Nordsten Fastigheter.



– Vi är mycket nöjda med köparna och välkomnar deras ambitioner att fortsätta utvecklingen av projektet vi påbörjat för hållbara bostäder i ett växande Enköping, säger Carl Brinck, vd på Brincks Fastigheter.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen