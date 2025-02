Erik Hävermark, vd Sveafastigheter. Bild: Sveafastigheter

Sveafastigheter ökar förvaltningsresultat och driftnetto

Bolag Sveafastigheter redovisar ett ökat förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2024 jämfört med motsvarande kvartal året innan. – Vi har under året skapat Sveriges största noterade renodlade bostadsbolag, säger Erik Hävermark, vd för Sveafastigheter.

– Vi går in i 2025 med en stark position och en tydlig riktning. Vårt fokus på operationell effektivitet, lönsam nyproduktion och långsiktigt hållbar tillväxt ligger fast. Med ett växande fastighetsbestånd i attraktiva tillväxtregioner, en stark finansiell ställning och hyresgästens trivsel i fokus är vi redo att fortsätta vår resa mot att bli Sveriges bästa bostadsbolag, kommenterar Erik Hävermark, vd i Sveafastigheter i bokslutet.



Under kvartalet noterades bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Dessutom har en bankskuld om 1 077 miljoner kronor refinansierats, med nya lån, med förfallodatum under 2027, och avtal gällande en kreditfacilitet om 1 000 miljoner kronor ingåtts. Under kvartalet färdigställdes också en nybyggnation av 120 lägenheter i Skellefteå, medan bolaget i december erhöll en markanvisning om cirka 100 hyresbostäder i Huvudsta i Solna.



Efter kvartalet har Sveafastigheters CFO Martina Lous-Christensen avgått.



– Sveafastigheter har under året skapat Sveriges största noterade renodlade bostadsbolag. Vi avslutar året med att visa att vårt strategiska fokus på operationell effektivitet och lönsam nyproduktion fortsätter ge resultat med en stark tillväxt av driftnettot och en ökad lönsamhet, säger Erik Hävermark, vd för Sveafastigheter.





Nyckeltal



Perioden januari - december 2024

Hyresintäkterna ökade med 20,9 procent och uppgick till 1 361 mkr (1 126). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 5,6 procent.

Driftnetto ökade med 25,5 procent och uppgick till 860 mkr (685). I jämförbart bestånd ökade driftnettot med 8,4 procent.

Förvaltningsresultatet uppgick till 160 mkr (47).

Värdeförändring fastigheter uppgick till -1 188 mkr (-4 704). Under perioden har 629 mkr investerats.

Periodens resultat uppgick till -1 125 mkr (-4 384) vilket är -8,15 kronor per aktie.



Fjärde kvartalet 2024

Hyresintäkterna ökade med 22,6 procent och uppgick till 352 mkr (287).

Driftnetto ökade med 36,9 procent och uppgick till 215 mkr (157).

Förvaltningsresultatet uppgick till 39 mkr (-75).

Värdeförändring fastigheter uppgick till 195 mkr (-631). Under kvartalet har 293 mkr investerats.

Kvartalets resultat uppgick till 256 mkr (-427) vilket är 1,28 kronor per aktie.

