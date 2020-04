Carl Wingmark och Arvid Lindqvist. Bild: Catella

Svagaste kreditmarknaden i Credis historia

Ekonomi/Finansiering I aprilupplagan av Catellas kreditbarometer Credi minskar huvudindex från 49,5 till 33,7, vilket indikerar den svagaste kreditmarknaden i Credi-enkätens historia. Samtidigt har marknadsvärdet för fastighetsaktier sjunkit snabbt till följd av investerares oro för spridningen av Covid-19.

– Årets första Credi-enkät indikerar den svagaste kreditmarknaden i enkätens historia då huvudindex faller till den lägsta punkten sedan 2012. Från att tidigare ha legat stabilt kring 50-strecket, faller huvudindex till 33,7 på grund av oron kring spridningen av Covid-19. Samtidigt faller fastighetsbolagens marknadsvärde från en rekordnivå om 610 miljarder kronor i fjärde kvartalet till 423 miljarder kronor, vilket resulterar i ett skifte från premie till rabatt. Den implicita direktavkastningen är nu återigen över 4 procent och i dagsläget kring 4,6 procent, säger Carl Wingmark, partner på Catella.



– Spridningen av Covid-19 i Europa och USA har förändrat spelplanen totalt på de finansiella marknaderna. Både S&P500 samt de flesta europeiska marknader har gått in i björnmarknad – även om vi sett en stark återhämtning mellan den 23 och 31 mars – och den ekonomiska aktiviteten saktar ner till i princip stillastående i de flesta europeiska länder, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.



– Under 2020 har aktiviteten på obligationsmarknaden varit relativt hög med noteringar på rekordlåga yielder. Dock har den senare utvecklingen av Covid-19 starkt påverkar obligationsinvesterares efterfrågan då yielderna stigit kraftigt. Däremot kvarstår aktiviteten även om efterfrågan är tillfälligt försämrad vilket indikerar att en snabb återhämtning kan förväntas när och om spridningen av Covid-19 är under kontroll, säger Arvid Lindqvist.

