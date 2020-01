Susanne Åhlén. Bild: Fasticon Kompetens

Susanne Åhlén lämnar Fasticon Kompetens

Bolag Susanne Åhlén har efter närmare fyra år som vd för Fasticon Kompetens valt att lämna uppdraget till förmån för andra utmaningar utanför företaget.

Susanne Åhlén tillträdde befattningen i juni 2016. Hon kommer kvarstå som aktieägare i Fasticon AB.



– Styrelsen vill uttrycka sitt varma tack till Susanne för hennes insatser under de här åren. Hon har på ett professionellt sätt byggt struktur och kultur samt etablerat starka kundrelationer och ett välkänt varumärke. Vi önskar henne all lycka i kommande utmaningar, säger Tomas Bergström, styrelseordförande.



– Jag är stolt och glad över tiden som ledare för Fasticon Kompetens. Vi har dubblerat omsättningen, stärkt marknadspositionen och certifierats som en attraktiv arbetsplats. Jag har haft fantastiska medarbetare runt omkring mig som gjort detta möjligt. Nu är det rätt tid att gå vidare och lämna över till andra. Jag vill tacka alla kunder, medarbetare och andra partners för den här tiden. Jag ser framemot att som aktieägare fortsätta följa och stötta Fasticons utveckling, säger Susanne Åhlén.



Susanne Åhlén kommer den 14 februari att lämna över sina arbetsuppgifter till Henrik Olsson, tillträdande koncernchef och vd för Fasticon AB, och kommer därefter finnas tillhands i olika frågor under en övergångsperiod.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen